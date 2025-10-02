Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đi xe máy tử vong sau va chạm với ôtô ở Đại lộ Thăng Long

  • Thứ năm, 2/10/2025 12:12 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Đêm 1/10, một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ôtô ở Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Xe may tu vong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 2/10, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan giải quyết vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong ở Đại lộ Thăng Long.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 1/10, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, gần cầu vượt An Khánh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ôtô.

Vụ việc khiến người đàn ông đi xe máy văng ra xa, tử vong. Tại hiện trường, xe máy nằm giữa đường, hư hỏng nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc dành cho ôtô, cấm xe máy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

Tài xế xe bồn nghi đột tử, mất kiểm soát lái gây tai nạn ở TP.HCM

Sau vụ tai nạn, người dân đến kiểm tra và phát hiện tài xế xe bồn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi do tài xế xe bồn đột tử khi đang lái xe.

11:26 25/9/2025

Va chạm xe bồn, hai phụ nữ tử vong

Khi băng qua đường sắt, xe bồn bất ngờ va chạm với xe máy khiến hai người phụ nữ tử vong.

15:00 24/9/2025

Nam sinh tử vong gần cổng trường sau va chạm với xe tải

Sáng 24/9, nam sinh đi xe đạp trên đường gần cổng Trường THCS Gia Thụy (Bồ Đề, Hà Nội) xảy ra va chạm với xe tải, dẫn đến tử vong tại chỗ.

13:00 24/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/nguoi-di-xe-may-tu-vong-sau-va-cham-voi-o-to-o-dai-lo-thang-long-post1783227.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Xe máy tử vong Đại lộ Thăng Long Xe máy ôtô Xe máy va ôtô Xe máy tử vong

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý