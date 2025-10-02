Người đi xe máy tử vong sau va chạm với ôtô ở Đại lộ Thăng Long

Đêm 1/10, một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ôtô ở Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 2/10, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan giải quyết vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong ở Đại lộ Thăng Long.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 1/10, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, gần cầu vượt An Khánh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ôtô.

Vụ việc khiến người đàn ông đi xe máy văng ra xa, tử vong. Tại hiện trường, xe máy nằm giữa đường, hư hỏng nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc dành cho ôtô, cấm xe máy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.