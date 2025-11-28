Người đẹp Việt trắng tay

Chung kết Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tối 27/11 tại Nhật Bản. Nếu năm ngoái Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang cuộc thi này, thì năm nay Kiều Duy lại không thể lọt top 20. Trước thành tích có phần mờ nhạt, nàng hậu gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Cô viết: “Em xin lỗi và cảm ơn cả nhà. Cho em về khóc trong vòng tay mọi người nha, không muốn khóc một mình nữa”. Trong khi đó, người đẹp Colombia Catalina Duque đã vượt qua hơn 80 đối thủ khác để đăng quang cuộc thi.