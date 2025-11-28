Người đẹp Việt trắng tay

|
Chung kết Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tối 27/11 tại Nhật Bản. Nếu năm ngoái Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang cuộc thi này, thì năm nay Kiều Duy lại không thể lọt top 20. Trước thành tích có phần mờ nhạt, nàng hậu gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. Cô viết: “Em xin lỗi và cảm ơn cả nhà. Cho em về khóc trong vòng tay mọi người nha, không muốn khóc một mình nữa”. Trong khi đó, người đẹp Colombia Catalina Duque đã vượt qua hơn 80 đối thủ khác để đăng quang cuộc thi.
Gần đây, Hương Giang thi Miss Universe 2025 cũng không thể lọt top 30. Kết quả này gây bất ngờ bởi khán giả đã bỏ ra số tiền để bình chọn cho người đẹp này. Chiến thắng cuộc thi thuộc về đại diện Mexico cũng vướng nhiều tranh luận. Mới đây, ông Valentin Trần - chủ tịch Miss Universe Vietnam - thông báo đã gửi văn bản tới Tổ chức Miss Universe (MUO) yêu cầu làm rõ kết quả của Hương Giang trong hạng mục Beyond The Crown tại Miss Universe 2025.
Yến Nhi trước đó tranh tài ở Miss Grand International 2025. Trong chung kết diễn ra tại Thái Lan vào tối 18/10, danh hiệu Miss Grand International 2025 gọi tên thí sinh Emma Tiglao - đại diện Philippines. Yến Nhi catwalk tốt nhưng chưa được đánh giá cao về kỹ năng ứng xử, giao tiếp ngoại ngữ, khả năng thuyết trình, bản lĩnh… dẫn đến không thể lọt top 22. Sau đó, ông Nawat livestream và chia sẻ về kết quả cuộc thi. Khi được hỏi về lý do Yến Nhi trượt top 22, ông trả lời: "Cô ấy không có đủ điểm để vào top".
Tiếc nuối khác của hoa hậu Việt Nam năm 2025 là Huỳnh Trần Ý Nhi. Hồi giữa năm, cô có nhiều tháng ở Ấn Độ để tham gia cuộc thi nhan sắc Miss World 2025. Ý Nhi dừng chân ở top 40 của cuộc thi. Kết quả này gây tiếc nuối với người hâm mộ của Ý Nhi nhưng dễ đoán khi theo dõi hành trình của người đẹp này tại Hoa hậu Thế giới 2025. Tại cuộc thi năm nay, Ý Nhi có hành trình không quá nổi bật. Cô không chiến thắng bất cứ giải phụ nào dù chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt.
Tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2025 - Miss Supranational, Võ Cao Kỳ Duyên tham gia. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-60-97 cm. Người đẹp không lọt top 24 và cũng không giành bất cứ giải phụ nào. Ở cuộc thi này, chiến thắng thuộc về Eduarda Braum đến từ Brazil.
Hồi đầu tháng 11, Trịnh Mỹ Anh thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) 2025 và giành giải Á hậu 2. Nhưng đáng tiếc là cuộc thi này ngày càng giảm sức hút, không còn được quan tâm như trước, dẫn đến ngay cả cô gái đăng quang cũng ít gây chú ý. Miss Earth những mùa gần đây cũng vướng nhiều lùm xùm.
