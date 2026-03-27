Người đẹp Thái có 'hai tử cung, một thận'

Bow Melada tiết lộ cô có hai tử cung và một quả thận. Trước đây, nữ diễn viên gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Theo Line Today, trong một chương trình truyền hình, Bow Melada cho biết cơ thể cô khá đặc biệt khi có đến hai tử cung và một quả thận. Cô phát hiện điều này khi bước vào tuổi đôi mươi. Thời điểm đó, nữ diễn viên nhận ra chu kỳ kinh nguyệt của cô kéo dài nhiều ngày và có nhiều bất thường. Bow thường xuyên xảy ra những cơn đau dữ dội. Một ngày nọ, cô bị ngất xỉu ngay trước cửa nhà vệ sinh. Mẹ cô phát hiện và đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu.

"Nếu mẹ không có mặt ở đó, có lẽ tôi không còn ngồi ở đây hôm nay. Tôi có thể đã qua đời vào ngày hôm đó rồi. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi có hai tử cung cùng với một buồng trứng. Tôi cũng chỉ có một quả thận nhưng hoàn toàn khỏe mạnh. Các bộ phận khác như gan, ruột và phổi của tôi đều bình thường", cô chia sẻ.

Theo Bow, bác sĩ cho biết cô vẫn có thể mang bầu bình thường nhưng đối diện nguy cơ sinh non hoặc hai tử cung chèn ép vào nhau.

"Trước đây, tôi không biết về tình trạng của mình. Tôi chỉ cố gắng chịu đựng mọi thứ. Tôi vẫn đứng làm việc ngay cả khi bị đau bụng dữ dội. Tôi chịu đựng thời tiết nắng nóng trên phim trường. Mọi người thường hỏi liệu việc chỉ có một quả thận có khiến tôi dễ mệt mỏi không. Tôi thường trả lời là không. Nhưng bây giờ, nếu có gì không ổn, tôi sẽ lên tiếng", cô nói thêm.

Nữ diễn viên cũng thay đổi chế độ ăn và tăng cường uống nhiều nước. 6 tháng một lần, cô sẽ đến bệnh viện để tái khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện.

Bow khuyên phụ nữ nên chú trọng sức khỏe, phải đến bệnh viện để thăm khám nếu phát hiện triệu chứng bất thường của cơ thể.

Bow Maylada (tên thật là Maylada Susri, sinh năm 1996), xuất phát điểm là hot girl nổi tiếng ở Thái Lan. Cô được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu, MC. Bow sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1,76 m.

Năm 2016, cô đạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Siam Dara Star Awards nhờ vai diễn trong bộ phim Norah.