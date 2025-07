Người đẹp khiến cầu thủ Ruben Dias say đắm

Maya Jama sinh năm 1994 tại Bristol, Anh. Cô lớn lên trong gia đình có mẹ người gốc Thụy Điển và bố là người Somalia. Năm 16 tuổi, cô chuyển tới London để theo đuổi sự nghiệp truyền thông. Sau đó, cô được giao dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như Cannonball, Glow Up, The Circle hay Peter Crouch: Save Our Summer...