Người đẹp gây tranh cãi lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM với sự góp mặt của 30 thí sinh.

Sau một hành trình kéo dài, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM. Trải qua các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi, 30 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố chính thức bước vào cuộc đua tranh giành vương miện hoa hậu, á hậu.

Khoảng 20h, chung kết mở màn với tiết mục đồng diễn sôi động đến từ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi và dàn người đẹp Miss Grand Vietnam 2026. Đáng chú ý, Yến Nhi gặp sự cố khi lái môtô, trình diễn trên sân khấu. Cô ngã mạnh khi đang di chuyển. Ê-kíp phải nhanh chóng di chuyển trên sân khấu, đỡ Yến Nhi dậy và đưa môtô vào cánh gà. Sau đó, Yến Nhi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục hoàn thành màn trình diễn.

Yến Nhi và dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 đồng diễn mở đầu đêm chung kết.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 thu hút với màn trình diễn áo tắm đến từ 20 người đẹp. Dàn thí sinh của Miss Grand Vietnam 2026 tự tin catwalk trong trang phục bikini màu hồng pastel kết hợp phụ kiện. Các thí sinh tạo dáng, trình diễn trong điệu nhạc sôi động đến từ Trang Pháp.

Top 15 chung cuộc gọi tên Emoura Phạm; Hồ Thị Hoàng Huyên; Phan Cẩm Nhi; Trịnh Yến Nhi; Mai Bảo Hân; Nguyễn Thị Kim Anh; Võ Đoàn Bảo Hà; Phan Lê Kim Ngọc; Đỗ Trần Tuệ Anh; Nguyễn Ngọc Phương Thảo; Ngô Bảo Ngọc; Trần Thị Thoa Thương; Lê Thị Tường Vy; Trương Khánh Kiều Anh; Nguyễn Quế Khanh. Đây đều là những thí sinh được đánh giá cao từ những vòng ngoài.

Top 20 trình diễn trang phục áo tắm.

Đáng chú ý, việc Emoura Phạm lọt top 15 gây bàn tán. Trước đó, ở phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm bị nhận xét trình diễn phản cảm. Phần đông ý kiến cho rằng các động tác của cô không phù hợp, thậm chí đã đi quá giới hạn của một cuộc thi hoa hậu.

Hoa hậu Yến Nhi đi cùng cha mẹ trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Sau vòng trình diễn trang phục dạ hội, 10 thí sinh được đi tiếp bao gồm: Phan Cẩm Nhi; Trịnh Yến Nhi; Nguyễn Thị Kim Anh; Phan Lê Kim Ngọc; Đỗ Trần Tuệ Anh; Ngô Bảo Ngọc; Võ Đoàn Bảo Hà; Trần Thị Thoa Thương; Emoura Phạm và Mai Trâm Anh. Việc người đẹp Mai Bảo Hân trượt top 10 đang gây tiếc nuối cho một bộ phận fan sắc đẹp. Ở phần thi dạ hội, thí sinh này trình diễn tự tin, sáng tạo và catwalk đẹp. Cô còn được BTC trao giải Best Catwalk.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra trong vòng khoảng 4 tiếng, với nhiều phần thi như trình diễn bikini, dạ hội, trả lời ứng xử... Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong năm trước đó, chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk. Sau đó, cô đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Grand International 2025 nhưng không giành giải.