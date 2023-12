Người đang đạp gió rẽ sóng mạnh nhất ở Chị đẹp

Trang Pháp là ca sĩ đa tài, hát nhảy tốt và biết sáng tác. Cô đã tận dụng thời cơ ở chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng để gây bất ngờ.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trải qua 8 tập. Trước khi chương trình lên sóng, chị đẹp có lượng fan đông đảo như Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi hay những chị đại Mỹ Linh, Hồng Nhung nhận được sự quan tâm lớn. Nhưng đến hiện tại, chị đẹp “đạp gió rẽ sóng” đúng nghĩa nhất có lẽ là Trang Pháp.

Trang Pháp, Mlee chớp thời cơ

Trang Pháp hoạt động âm nhạc được khoảng 10 năm nhưng gần đây lui về làm công việc hậu trường như sáng tác nhạc phim, nhạc quảng cáo nên có phần im ắng. Xuất hiện trong danh sách 30 chị đẹp tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cái tên Trang Pháp ban đầu không được chú ý nhiều.

Do đó, khi thấy Trang Pháp trình diễn xuất sắc ở vòng đầu tiên, rất nhiều khán giả ngạc nhiên và bắt đầu tìm kiếm thông tin về nữ ca sĩ.

Với bản mashup hai ca khúc Chỉ là, Down for bad for love tự sáng tác, Trang Pháp cho thấy bản thân là nghệ sĩ toàn năng. Cô hát, nhảy tốt, biết chơi đàn lại có ngoại hình sáng. Trang Pháp có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc nên luôn làm chủ rất tốt phần trình diễn. Như MC Anh Tuấn nhận định, đặt Trang Pháp vào vị trí nào của nhóm nhạc, cô cũng có thể đảm nhận được. Với tiết mục trên, Trang Pháp nhận được 88 điểm, ngang ngửa các chị đại và nằm trong top chị đẹp có điểm số cao nhất.

Ở công diễn 1, Trang Pháp làm đội trưởng và tiếp tục cho thấy khả năng dẫn dắt nhóm. Cô biết điểm mạnh, yếu của từng thành viên để phát huy hoặc tìm cách khắc phục. Sang công diễn 2, Lan Ngọc là đội trưởng nhưng Trang Pháp đóng vai trò quan trọng. Cô sắp xếp phần trình diễn, đưa ra ý tưởng mở đầu bằng Acapella, đồng thời đảm nhiệm bản phối ca khúc và tự viết phần rap bằng tiếng Tây Ban Nha cho tiết mục Chị ngả em nâng.

Trang Pháp tỏa sáng với khả năng hát, nhảy, sáng tác tốt. Ảnh: NSX.

Sau khi tập 7 lên sóng, tiết mục Chị ngả em nâng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Denis Đặng cho rằng, team Lan Ngọc như một nhóm nhạc hoàn chỉnh. Ngoài thế mạnh vũ đạo, quan trọng là họ biết cách sắp xếp để tiết mục mới lạ.

Mlee cũng là nhân tố gây bất ngờ cho chương trình năm nay. Cô hát khá tốt, lại nhảy đẹp. Mlee chính là chị đẹp có số phiếu cá nhân cao nhất trong 2 nhóm an toàn của công diễn 2 nên trở thành đội trưởng ở công diễn 3.

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc là chị đẹp có số phiếu bình chọn cá nhân cao nhất trong 4 team nguy hiểm của công diễn 2. Lượt vote của Lan Ngọc phần lớn đến từ lượng fan đông đảo của nữ diễn viên. Song không thể phủ nhận các phần trình diễn của cô đã để lại ấn tượng.

Ở vòng đầu, Lan Ngọc hát còn kém, bị chênh phô. Nhưng tới công diễn 1 (khi cùng team Lynk Lee, Hồng Nhung) hay Chị ngả em nâng ở công diễn 2, Lan Ngọc cho thấy sự tiến bộ rõ ràng. Ngay cả với đoạn hát Acapella, Lan Ngọc cũng thể hiện tròn trịa. Chưa kể trong suốt chương trình, Lan Ngọc lan tỏa năng lượng tích cực, tự tin ở cả quá trình tập luyện lẫn trên sân khấu.

Lan Ngọc, Huyền Baby và Mlee được khán giả theo dõi chương trình yêu thích. Ảnh: NSX.

Ngoài Trang Pháp, Mlee hay Lan Ngọc, Huyền Baby cũng là chị đẹp đang có lượng fan đông đảo. Điểm thu hút đầu tiên của Huyền Baby là ngoại hình đẹp. Rất nhiều hình ảnh, video của cô gây sốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ có lợi thế nhan sắc, Huyền Baby có lẽ khó cạnh tranh với dàn chị đẹp tài năng.

Huyền Baby được Trang Pháp nhận định có khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh. Chị đẹp này luôn hoàn thành tròn tốt vai trò trong nhóm nhạc ở cả mảng thanh nhạc lẫn vũ đạo.

Giọng hát của Mlee, Lan Ngọc và Huyền Baby chưa phải xuất sắc. Nhưng họ hài hòa các yếu tố và đó là điều cần thiết để vào một nhóm nhạc giải trí.

Những chị đẹp gây tranh luận, bị chỉ trích

Ngược lại với phản ứng dành cho những chị đẹp kể trên, khán giả lại chưa đồng tình khi Lệ Quyên, H’Hen Niê hay Diệu Nhi liên tục đạt thứ hạng cao.

Sau công diễn 2, nhiều khán giả thậm chí đòi đổi tên chương trình thành “Lệ Quyên đạp gió rẽ sóng”. Tiết mục của Lệ Quyên, Thu Phương và Mlee trong công diễn 2 khá tốt về cả ý tưởng, vũ đạo lẫn giọng hát. Tuy nhiên, điều khiến khán giả tranh luận là đội họ có thứ hạng quá cao trong khi phần trình diễn chưa đột phá, nhất là khi so với phần thể hiện của team Ninh Dương Lan Ngọc.

Khán giả cũng chỉ ra từ những vòng đầu tiên Lệ Quyên được ưu ái từ thứ tự xuất hiện, vị trí đứng trên một poster hay điểm số các phần trình diễn. Cô luôn hát tốt, đó là điều khán giả không phủ nhận. Nhưng họ mong đợi sự bứt phá, đổi mới hơn nữa từ nữ nghệ sĩ để phù hợp với số điểm cao.

Sau khi tranh cãi nổ ra, Lệ Quyên lên tiếng phủ nhận thông tin cô thâu tóm ban tổ chức hay dùng quyền lực điều khiển những người phía sau.

Cô chia sẻ: "Người ta nói mỗi người mỗi nghề, thế mà chúng tôi, bất chấp tên tuổi để làm đủ trò chỉ vì ham vui, mong muốn trải nghiệm với nhau, với chương trình và tặng khán giả những màn biểu diễn hay nhất, mang tính giải trí thật cao. Khán giả ở trường quay cảm nhận theo cái họ thưởng thức trong khoảnh khắc ấy để bình chọn. Kết quả nhiều lúc làm chúng tôi giật mình, nhưng phải chịu thôi, chúng tôi là thí sinh mà".

Lệ Quyên gây tranh luận được ưu ái. Ảnh: NSX.

Diệu Nhi hay H’Hen Niê cũng xuất hiện ở loạt bình luận khen chê trái chiều. Ở công diễn 2, Diệu Nhi trong team Tình bạn diệu kỳ và Cún yêu cùng Thái Trinh, Hương Ly, Huyền Baby, Lynk Lee. Diệu Nhi có phần thể hiện khá ngắn ngủi so với tất cả thành viên còn lại.

Do đó, rất khó để có thể khen ngợi cô trình diễn tốt hơn các thành viên khác của nhóm. Tuy nhiên, Diệu Nhi vẫn đạt bình chọn cao. Lượng vote cá nhân của cô chỉ xếp sau Ninh Dương Lan Ngọc trong số 4 team nguy hiểm.

Người có lượt bình chọn cao tiếp theo sau Lan Ngọc và Diệu Nhi chính là H’Hen Niê. Việc hoa hậu liên tục đạt bình chọn cao khiến một số khán giả thắc mắc. Họ đặt câu hỏi tại sao H’Hen Niê hát nhảy đều không tốt, tương tự Diệu Nhi, nhưng vẫn dễ dàng vào vòng tiếp theo.

Trước những ý kiến trái chiều, H’Hen Niê thừa nhận bản thân yếu nhất về mảng ca hát, nhảy, trình diễn trong dàn chị đẹp. Tuy nhiên, H’Hen Niê đã làm mới, thử thách bản thân khi tham gia chương trình và thấy hạnh phúc vì những thay đổi nhỏ bé đó.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng dẫu sao cũng là chương trình giải trí và kết quả dựa vào bình chọn của 356 khán giả nữ ở trường quay. Do đó, việc những chị đẹp có lợi thế đông fan như Diệu Nhi, H'Hen Niê nhận bình chọn cao cũng không quá khó hiểu.