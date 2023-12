Khi Hiền Hồ hối lỗi

Khán giả Việt đã không còn dễ dãi bỏ qua cho những nghệ sĩ vướng ồn ào đời tư, vi phạm đạo đức, bằng chứng là việc Hiền Hồ bị tẩy chay suốt gần 2 năm qua. Tối 17/12, nữ ca sĩ một lần nữa lên tiếng thừa nhận bản thân đã mắc sai lầm và phải trả giá.

“Cho tới ngày ông trời giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, ảo tưởng, ngu ngốc khiến bản thân phải trả giá. Đáng lắm, mình xứng đáng nhận cú tát thật đau như thế. Những điều đi qua có nhiều cái đúng và nhiều cái thật sai. Cảm ơn vì đã tát một cái thật đau để mình chỉnh đốn tác phong và từ đó hoàn thiện”, là nội dung bài viết mới nhất của Hiền Hồ.

Trước scandal, Hiền Hồ là ca sĩ được yêu thích và đắt show. Cô có hit Rồi người thương cũng hóa người dưng đạt 134 triệu lượt xem hay Em ngày xưa khác rồi với 90 triệu lượt xem. Cho đến đầu năm 2022, khi loạt hình thân mật của nữ ca sĩ với một người đàn ông đã có gia đình lan truyền trên mạng xã hội, Hiền Hồ đối mặt với làn sóng chỉ trích, tẩy chay lớn chưa từng có.

Ít ngày sau đó, Hiền Hồ lên tiếng thừa nhận sai lầm và tạm dừng hoạt động. Sau khoảng 6 tháng im ắng, cô tổ chức đêm nhạc riêng ở TP.HCM rồi bắt đầu nhận show trở lại.

Thế nhưng, khán giả chưa chấp nhận tha thứ cho Hiền Hồ. Hàng loạt sự kiện âm nhạc có cô tham gia phải hủy bỏ hoặc thay đổi danh sách. Nhiều nghệ sĩ cũng bị vạ lây vì liên quan tới Hiền Hồ.

Hai đêm nhạc hát cùng Đạt G tại Đà Lạt (vào tháng 4) và cùng Trịnh Thăng Bình tại Quảng Ninh đều bị hủy bỏ vì khán giả phản hồi quá gay gắt trước sự xuất hiện của Hiền Hồ. Tháng 11/2022, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng loại bỏ Hiền Hồ khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại Ngày hội tân sinh viên diễn ra tối 19/11/2022 vì sinh viên phản đối kịch liệt.

Số show diễn của Hiền Hồ giảm hẳn so với thời gian trước khi vướng scandal. Ảnh: FBNV.

Trịnh Thăng Bình thậm chí bị fan quay lưng, giảm hàng nghìn theo dõi trên trang cá nhân vì chụp hình với Hiền Hồ. Sau đó, nam ca sĩ phải đính chính anh và Hiền Hồ chỉ là đồng nghiệp, đồng thời xóa bỏ tấm hình chụp chung giữa 2 người. Lúc này, làn sóng quay lưng mới dừng lại. Gần đây, ViruSs bị chỉ trích tương tự vì xuất hiện trong một clip cùng Hiền Hồ.

Cách đây ít ngày, Hiền Hồ livestream và có khoảng 11.000 người theo dõi. Thế nhưng, cô phải tắt livestream đột ngột vì hầu hết bình luận là chế nhạo, công kích.

Hiền Hồ vẫn đi diễn nhưng lịch trình thưa thớt và chủ yếu ở club, sân khấu nhỏ chứ không còn sự kiện lớn như trước. Các chương trình truyền hình hay nhãn hàng cũng không hợp tác với cô.

Một trong những lý do khiến Hiền Hồ chưa thể lấy lại cảm tình của khán giả suốt 2 năm qua có lẽ là cô trở lại quá sớm, chỉ sau 6 tháng vướng scandal. Thời điểm đó, một chuyên gia truyền thông nhận định với Tri thức (Znews) Hiền Hồ cần xoa dịu sự phẫn nộ của đám đông thay vì trở lại quá sớm.

"Nếu cứ đối đầu với dư luận, bạn ấy khó có thể tồn tại. Bạn ấy không thể xoa dịu một đám đông đang giận dữ bằng cách trở lại quá sớm", chuyên gia nhận định.

Quả thực như chuyên gia nói, trong suốt thời gian qua, Hiền Hồ phát hành nhiều sản phẩm và cho thấy nỗ lực lấy lại chỗ đứng bằng việc đầu tư cho âm nhạc, hình ảnh. Thế nhưng, ngoài Khóc trong club, các sản phẩm khác của cô không được khán giả đón nhận, hiệu ứng rất mờ nhạt.

Từ bỏ nhắm mắt lao đi là sản phẩm mới nhất của cô và chỉ đạt 72.000 lượt xem sau 2 ngày. Con số này có phần khiêm tốn hơn MV phát hành thời điểm trước khi vướng scandal của Hiền Hồ.

Trở lại chia sẻ dài trên trang cá nhân, Hiền Hồ cũng cho biết bản thân cô đã trải qua nhiều cảm xúc trong 2 năm qua: tuyệt vọng, hối hận, khổ đau, vui mừng, kể cả những sợ hãi, cuối cùng là giải thoát. Sau những sai lầm, cô cảm ơn những người đã nhắc nhở, những người kiên nhẫn nhìn cô trưởng thành. Lúc này, cô không trông mong thành tích tốt hay con số cụ thể. Thay vào đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô đã và đang tiến tới một tương lai hoàn thiện sau những sai lầm, vấp ngã.

Không biết có ý đồ nào hay chỉ đơn giản là âm nhạc bộc lộ tâm trạng nhưng các teaser, sản phẩm âm nhạc trên kênh của cô gần đây cũng được đặt tiêu đề đầy ẩn ý về những cảm xúc trên.

Chẳng hạn, 4 video ngắn đăng cách đây 4 tháng có tựa đề lần lượt là những lời sát thương, những sự ghét bỏ, tôi muốn đối diện và với tất cả điều tồi tệ này. Hay gần đây là Nhắm mắt, Lao đi, Tao với mày chấm hết và chốt lại là MV Từ bỏ nhắm mắt lao đi.

Trong cả bài viết lẫn âm nhạc Hiền Hồ cho thấy sự thẳng thắn thừa nhận, sẵn sàng đối mặt với sai lầm và trả giá thay vì tiếp tục im lặng hoặc thách thức dư luận như trước đó.

Tuy nhiên, với nhiều người, động thái của Hiền Hồ có thể vẫn được xem như cách vớt vát tình thương và sự nghiệp sau thời gian quá dài không thể đi diễn, không thể tham gia chương trình truyền hình, càng không thể ký hợp đồng quảng cáo. Nhất là những ngày này, nữ ca sĩ cũng tung ra một số sản phẩm âm nhạc mới.

Quả thực, với những gì đã xảy ra, lời hối lỗi của Hiền Hồ lúc này cũng có phần đã muộn màng. Cộng thêm việc Hiền Hồ trở lại quá sớm nên có thể do thế, ở dưới bài viết hối lỗi của Hiền Hồ, vẫn rất nhiều khán giả chỉ trích, chưa chấp nhận sự trở lại của nữ ca sĩ.

Câu chuyện và sự hối lỗi của Hiền Hồ một lần nữa cho thấy bài học ở ngành giải trí. Không phải cứ mắc lỗi rồi hối lỗi là dễ dàng được công chúng dang rộng vòng tay đón trở về. Đó cũng là những bế tắc cho tương lai hoạt động nghệ thuật của Hiền Hồ.

Sách tham khảo:Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.