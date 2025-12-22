Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người dân vây bắt cá sấu dài gần một mét ở Cà Mau

  • Thứ ba, 23/12/2025 00:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người dân đã vây bắt thành công con cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg, xuất hiện ở khu đất trũng bỏ hoang tại phường Tân Thành (Cà Mau).

Người dân vây bắt thành công cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg.

Ngày 22/12, người phụ nữ ở khóm 5, phường Tân Thành (Cà Mau) cho biết hai ngày trước chị thấy con cá sấu nằm dưới nước tại khu đất hoang gần nhà, sau đó con vật rời đi.

Đến khoảng 21h hôm qua (ngày 21/12), cá sấu tiếp tục xuất hiện ở khu vực này, khiến chị lo ngại và báo cho hàng xóm cùng tìm cách bắt giữ. Bốn người dân đã dùng cá sống móc vào cần câu để dụ cá sấu bò vào một đìa nước gần nhà, cách vị trí phát hiện ban đầu khoảng 20 m.

Tại đây, họ đặt sẵn lú (dụng cụ bắt thủy sản) để chặn bắt. Sau khoảng 30 phút, con cá sấu bị khống chế, trói lại và trình báo chính quyền địa phương để có hướng xử lý. Con cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg.

Theo chính quyền địa phương, khu vực khóm 5 không có hộ dân nuôi cá sấu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý đảm bảo an toàn.

Nuôi nhốt cá sấu quý hiếm, một người dân bị phạt 315 triệu đồng

Hồi tháng 10, con cá sấu mà ông N.M.T (ngụ xã Tầm Vu, Tây Ninh) nuôi đã sổng chuồng thoát ra ngoài kênh và cắn vào chân một người dân địa phương khiến người này bị thương phải khâu nhiều mũi.

21:56 17/12/2025

Xác minh tin cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở Cần Thơ

Thông tin kèm hình ảnh con cá sấu dài hơn 1m được cho là xuất hiện tại ấp Phụng Tường 2 (xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ) lan nhanh trên mạng xã hội, khiến người dân lo lắng.

17:12 7/11/2025

Bắt được cá sấu quý hiếm nặng hơn 50 kg ở phố biển Quy Nhơn

Một con cá sấu nặng hơn 50 kg thuộc nhóm IB được người dân phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) bắt được và giao nộp lên chính quyền.

20:16 22/10/2025

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

