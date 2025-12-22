Người dân vây bắt cá sấu dài gần một mét ở Cà Mau

|
Người dân vây bắt thành công cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg.
Ngày 22/12, người phụ nữ ở khóm 5, phường Tân Thành (Cà Mau) cho biết hai ngày trước chị thấy con cá sấu nằm dưới nước tại khu đất hoang gần nhà, sau đó con vật rời đi.
Đến khoảng 21h hôm qua (ngày 21/12), cá sấu tiếp tục xuất hiện ở khu vực này, khiến chị lo ngại và báo cho hàng xóm cùng tìm cách bắt giữ. Bốn người dân đã dùng cá sống móc vào cần câu để dụ cá sấu bò vào một đìa nước gần nhà, cách vị trí phát hiện ban đầu khoảng 20 m.
Tại đây, họ đặt sẵn lú (dụng cụ bắt thủy sản) để chặn bắt. Sau khoảng 30 phút, con cá sấu bị khống chế, trói lại và trình báo chính quyền địa phương để có hướng xử lý. Con cá sấu dài gần một mét, nặng khoảng 10 kg.
Theo chính quyền địa phương, khu vực khóm 5 không có hộ dân nuôi cá sấu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý đảm bảo an toàn.
