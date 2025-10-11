Người dân Thái Nguyên 3 ngày chưa được tắm giặt

Sau khi lũ rút, nhiều khu vực dân cư thiếu nước sinh hoạt do hai nhà máy tại khu vực trung tâm tỉnh bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp nước sạch.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, Thái Nguyên là tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê của UBND tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ đã khiến 50 xã, phường trên địa bàn bị ảnh hưởng, 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Bà Lê Thị Hằng, đường Xuân Hoà, phường Phan Đình Phùng chia sẻ về thiếu nước sạch sinh hoạt.

Đặc biệt, từ tối 7/10, nước lũ lên nhanh đã khiến nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước, có nơi đến 3-4 m. Đến ngày 10/10, tuy nước cơ bản đã rút hết nhưng nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó có tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt.

Bà Lê Thị Hằng (đường Xuân Hòa, phường Phan Đình Phùng) cho biết khu vực nơi bà ở mất nước đã 4 ngày qua. Đến sáng 11/10, dù nước lũ đã rút được 2 ngày nước sinh hoạt rất khó khăn, khan hiếm. Hàng ngày, bà vẫn phải đi khắp nơi nhờ xin nước để dùng. Trong đó, nước uống đã được các đoàn tình nguyện hỗ trợ nhưng nước dọn nhà, tắm giặt thì chưa có. “Tôi mong chính quyền địa phương sớm khắc phục hệ thống nước sạch để người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ".

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích (phường Phan Đình Phùng) cho biết do nước ngập sâu, đến sáng ngày 10/10 nước mới rút hết. Nhưng gia đình không có nước sạch để uống. “Trước hôm nước ngập, téc nước trên mái nhà còn khoảng 2 m3. Từ ngày 6/10 đến nay, 5 người trong gia đình phải tằn tiện từng chút nước, chỉ dám sử dụng để ăn uống, không dám tắm giặt. Hôm nay tôi đã 3 ngày chưa được tắm rồi", bà chia sẻ.

Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cũng xảy ra ở nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, đến cuối ngày 10/10 vẫn chưa được khắc phục.

Bà Bích cho biết đã 3 ngày gần đây chưa được tắm giặt vì thiếu nước sinh hoạt.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, hiện đơn vị quản lý, vận hành 11 nhà máy cấp nước và trạm luân chuyển nước trên địa bàn tỉnh. Công suất hoạt động của các nhà máy khoảng 120.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 85.000 khách hàng. Riêng khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên có 4 nhà máy cấp nước, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ vừa qua, hai nhà máy tại khu vực trung tâm tỉnh bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung cấp nước sạch.

Người dân đi xin nước để sinh hoạt.

Sau khi nước rút, công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa và khắc phục các thiết bị hư hỏng, nỗ lực khôi phục cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Hiện nay, công ty tiếp tục tăng cường năng lực xử lý và phân phối, duy trì kiểm tra, giám sát chất lượng nước nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, ổn định nguồn nước sạch cho nhân dân.

Nhân viên công ty nước sạch đang sửa chữa, khắc phục sự cố.

Tại cuộc họp ngày 9/10 về khắc phục hậu quả sau bão số 11, ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã yêu cầu Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên huy động thiết bị, vật tư, nhân lực tập trung khắc phục nhanh nhất sự cố hệ thống công trình nước sạch, đảm bảo cung cấp ngay cho người dân sau khi nước rút.