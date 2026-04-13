Người đàn ông tử vong trong bụi cây ven đường

Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong bụi cây ven đường tại xã Hồng Sơn (Lâm Đồng), cạnh xe máy để lại hiện trường, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sáng 13/4, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện một người đàn ông tử vong ven đường tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.H.

Trước đó, người đi đường phát hiện xe máy mang biển số 86B3-177.34 trên tuyến đường bê tông thuộc thôn 2, xã Hồng Sơn nhưng không thấy chủ xe.

Nghi có sự việc bất thường, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong bụi cây ven đường. Sự việc được trình báo Công an xã Hồng Sơn.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.T (59 tuổi, ngụ TP Huế). Cơ quan công an đã liên hệ với người thân của nạn nhân để phối hợp xử lý vụ việc.

Hiện, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng bảo quản, chờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.