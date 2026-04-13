Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông tử vong trong bụi cây ven đường

  • Thứ hai, 13/4/2026 15:15 (GMT+7)
Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong bụi cây ven đường tại xã Hồng Sơn (Lâm Đồng), cạnh xe máy để lại hiện trường, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sáng 13/4, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện một người đàn ông tử vong ven đường tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: B.H.

Trước đó, người đi đường phát hiện xe máy mang biển số 86B3-177.34 trên tuyến đường bê tông thuộc thôn 2, xã Hồng Sơn nhưng không thấy chủ xe.

Nghi có sự việc bất thường, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong bụi cây ven đường. Sự việc được trình báo Công an xã Hồng Sơn.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.T (59 tuổi, ngụ TP Huế). Cơ quan công an đã liên hệ với người thân của nạn nhân để phối hợp xử lý vụ việc.

Hiện, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng bảo quản, chờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-bui-cay-ven-duong-post1283532.vov

Đoàn Sĩ/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thi thể bụi cây Lâm Đồng Thi thể Đàn ông Tử vong Bụi cây Lâm Đồng

    Đọc tiếp

    Dap xe tap the duc, bi oto dam tu vong hinh anh

    2 giờ trước 14:12 13/4/2026

    0

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý