Người đàn ông tử vong trên biển Lâm Đồng

  • Thứ bảy, 13/9/2025 16:05 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Phát hiện người đàn ông trôi dạt trên biển ở Lâm Đồng, người dân đã đưa vào bờ sơ cứu, song người này không qua khỏi.

Nạn nhân được đưa vào bờ sơ cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: Phạm Duy.

Trưa 13/9, ông Trần Nguyên Lộc, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an phường này đang phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên biển Đồi Dương.

Vào sáng cùng ngày, người dân tắm biển Đồi Dương, phường Phan Thiết phát hiện một người đàn ông trôi dạt cách bờ khoảng 15 m. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bờ và tiến hành sơ cứu, song không qua khỏi.

Ngay sau đó, Công an phường Phan Thiết đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và làm việc với thân nhân. Nạn nhân được xác định là ông H.V.C (SN 1968), trước đó người này đã đi xe máy gửi tại bãi giữ xe rồi xuống biển tắm. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể ông C. được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Thái Lâm/Tiền Phong

Đàn ông tử vong Lâm Đồng Đàn ông tử vong Tử vong Lâm Đồng Tử vong trên biển Phan Thiết Lâm Đồng

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

