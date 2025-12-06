Cháy nhà lúc sáng sớm, một người đàn ông tử vong

Đám cháy bùng lên từ một căn nhà trong hẻm tại phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), TP.HCM khiến người đàn ông 47 tuổi tử vong do không kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Đến hơn 9h ngày 6/12, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy bên trong hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một vài người dân sống tại phường Hiệp Bình phát hiện khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ tầng trệt (tầng 1) phía sau một căn nhà.

Đám cháy sau đó nhanh chóng lan rộng và bùng cháy dữ dội. Nhiều người dân xung quanh đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini và nước để tìm cách khống chế đám cháy nhưng bất thành do lửa quá lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Công tác dập lửa được khẩn trương triển khai.

Điều tra ban đầu, một người đàn ông được xác định tên T.C.T (47 tuổi) đã tử vong do mắc kẹt trong đám cháy.

Hiện lực lượng chức nănng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy.