Người đàn ông tử vong khi dùng sào sắt tự chế chạm vào điện

  • Chủ nhật, 22/3/2026 14:02 (GMT+7)
Ngày 22/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi bị điện giật khi dùng sào kim loại tự chế tác động vào điện trung thế.

Nạn nhân được xác định là anh V.C.M (36 tuổi, trú tại khu phố Tiến Hưng 1, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai - trước là TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Dụng cụ tự chế người đàn ông sử dụng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 20/3, M. cùng một người bạn mang theo dụng cụ cắt điện tự chế bằng kim loại đi vào khu nông nghiệp công nghệ cao thuộc thôn Dên Dên, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai- trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, Minh tiếp cận vị trí trạm biến áp TBA III-100kVA (Nông nghiệp Công nghệ cao, trụ 86/57/74). Khi đang sử dụng sào sắt tự chế tác động vào 3 thiết bị đóng cắt (03 LBFCO), thì bị ngã xuống đất, bất tỉnh.

Trạm biến áp nơi M tiếp cận.

Dù đã được người bạn đi cùng đưa đi cấp cứu, nhưng M. đã tử vong sau đó, nghi do bị điện giật.

Nhận được tin báo, công an phường Bình Phước cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ mục đích sử dụng dụng cụ tự chế của nạn nhân tại trạm biến áp vào ban đêm.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM

