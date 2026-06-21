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Xã hội

Người đàn ông tử vong khi đang chơi pickleball

  • Chủ nhật, 21/6/2026 21:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong khi đang chơi pickleball ở Vũng Tàu.

Đang chơi pickleball, người đàn ông đột nhiên bất tỉnh Theo hình ảnh được camera an ninh tại sân pickleball ghi lại, vào khoảng 16 giờ chiều 21/6, khi người này đang chơi cùng những người bạn trên sân thì bất ngờ khuỵu xuống, nằm ngửa và bất tỉnh.

Ngày 21/6, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong sân pickleball trên địa bàn.

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Người đàn ông bất tỉnh trên sân pickleball và tử vong sau đó. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh được camera an ninh tại sân pickleball ghi lại, vào khoảng 16 giờ chiều 21/6, khi người này đang chơi cùng những người bạn trên sân thì bất ngờ khuỵu xuống, nằm ngửa và bất tỉnh trên sân, nghi bị đột quỵ. Những người đang chơi cùng đã nhanh chóng tiếp cận, thông báo cho đơn vị y tế gần nhất.

Dù lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng người này đã không qua khỏi. Vì vậy người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu xác định, nạn nhân là ông H.H (sinh năm 1975, trú phường Vũng Tàu) đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ, để giải quyết vụ việc theo quy định.

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https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-dot-tu-bat-thuong-khi-dang-choi-pickleball-post1853260.tpo

An Yên/Tiền Phong

đột tử pickleball Vũng Tàu nằm ngửa nghi bị đột quỵ

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