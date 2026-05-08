Người đàn ông tử vong gần sảnh chung cư ở Bãi Cháy

  • Thứ sáu, 8/5/2026 12:55 (GMT+7)
Khoảng 22h30 ngày 7/5, tại khu vực một chung cư ở phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ việc khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, lực lượng bảo vệ tòa nhà nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khuôn viên chung cư nên tiến hành kiểm tra. Khi đến khu vực gần sảnh, bảo vệ phát hiện một người đàn ông nằm bất động và đã tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Một nguồn tin cho biết nạn nhân nghi rơi từ tầng cao của tòa nhà. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân và nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Dương/Tiền Phong

