Người đàn ông tử vong bí ẩn tại khuôn viên cây xanh ở TP.HCM

Ngày 7/5, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trong khuôn viên trồng cây xanh trên đường Lê Đức Anh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Ngày 7/5, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trong khuôn viên trồng cây xanh trên đường Lê Đức Anh.

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh và lấy lời khai của các nhân chứng nhằm làm sáng tỏ những nghi vấn xung quanh cái chết của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất động trong khuôn viên cây xanh gần hầm chui Tân Tạo. Khi lại gần kiểm tra, nhiều người thấy trên cơ thể nạn nhân có dấu hiệu nghi dính máu nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường, lập tức phong tỏa khu vực xung quanh và tiến hành khám nghiệm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Qua tìm hiểu, các công nhân chăm sóc cây xanh tại đây cho biết nạn nhân là người sống lang thang, thường xuyên ngủ lại ở khu vực này. Người dân địa phương mô tả người đàn ông có tính tình hiền lành, không gây hấn với ai, vì vậy được nhiều người giúp đỡ cho thức ăn và tiền bạc.

Một thông tin đáng chú ý được người dân cung cấp: Vào chiều ngày 6/5, trước khi trời đổ mưa, người dân đã thấy nạn nhân ngồi uống rượu cùng hai người đàn ông khác tại chính khuôn viên cây xanh này. Đến chiều tối, nạn nhân nằm lại tại vị trí trên, còn nhóm bạn nhậu đã rời đi từ lúc nào không rõ. Sáng hôm sau, nhiều người dân phát hiện sự việc đau lòng phát hiện.

"Ông ấy hay nhậu chung với bạn, nhưng nhóm kia tính khí thất thường, cứ say vào là lại to tiếng cãi vã", một người dân sống gần đó cho biết.

Dan tính chính thức cũng như nguyên nhân tử vong của người đàn ông đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính hai người đàn ông đã uống rượu cùng nạn nhân trước đó để phục vụ công tác điều tra.