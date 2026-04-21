Người đàn ông ở Đồng Nai tử vong dưới gốc cây, bên cạnh có súng hơi

Ngày 21/4, Công an xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang H. (63 tuổi). Trước đó, vào trưa 20/4, do không thấy ông H. về nhà, người thân đã đi tìm quanh khu vực vườn sầu riêng của gia đình tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Khi đến gần nhà nuôi dơi, mọi người bàng hoàng phát hiện ông H. đã tử vong dưới gốc cây, trên mặt có vết thương và vết máu. Bên cạnh thi thể nạn nhân có một khẩu súng hơi màu đen.

Theo lời kể của người quen, trước đó ông H. có cầm súng ra khu vực nhà nuôi dơi để bắn chim cắt.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong do vết đạn từ khẩu súng hơi nói trên.