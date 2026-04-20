Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thiếu tá công an tử vong trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  Thứ hai, 20/4/2026 11:29 (GMT+7)
Sáng 20/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), khiến một Thiếu tá công an tử vong tại chỗ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng cùng ngày tại km207 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, theo hướng từ Lào Cai đi Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một Thiếu tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Lào Cai, trước đây từng giữ chức Trưởng Công an xã Bảo Hà. Trong quá trình di chuyển, phương tiện do nạn nhân điều khiển đã tự đâm vào hàng rào chắn trên tuyến. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phương tiện tự gây tai nạn khi lưu thông qua khu vực đang sửa chữa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này đang được đơn vị chức năng tổ chức sửa chữa, nâng cấp, có bố trí rào chắn phân luồng giao thông. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô vỡ nát, bánh xe phía trước bị nổ. Nạn nhân tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong xe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

https://tienphong.vn/thieu-ta-cong-an-tu-vong-khi-va-cham-rao-chan-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-post1837053.tpo

Văn Đức - Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thiếu tá công an Giao thông Công an Thiếu tá công an Cao tốc Nội Bài Lào Cai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý