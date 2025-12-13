Người đàn ông nhập viện với cánh tay dập nát, xương gãy trăm mảnh

Sơ suất trong lúc vận hành máy nghiền vỏ dừa, người đàn ông 37 tuổi bị chấn thương dập nát nghiêm trọng cẳng tay trái. Dù được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ buộc phải cắt cụt chi do tổn thương quá nặng.

Hình ảnh phim X-quang cho thấy xương cẳng tay và bàn tay trái bị gãy từng khúc, không còn hình dạng của xương. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM), bệnh nhân là anh L.V.G. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng ở cẳng tay và bàn tay trái do tai nạn lao động.

Khai thác bệnh sử, khoảng 21h ngày 9/12, trong lúc làm việc, do bất cẩn, anh G. bị máy nghiền vỏ dừa cuốn và ép chặt vào cẳng tay trái. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy, sau đó tự chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Bệnh nhân nhập viện vào khoảng giờ thứ 5 sau tai nạn. Thời điểm này, các bác sĩ ghi nhận vết thương dập nát phức tạp từ cẳng tay đến bàn tay trái. Nhiều đoạn xương cẳng tay bị gãy vụn, mô mềm tổn thương nặng, tím tái, vết thương dính nhiều đất cát và dầu nhớt do máy móc.

Theo đánh giá của ê-kíp điều trị, tổn thương quá nghiêm trọng, cấu trúc giải phẫu bị phá hủy hoàn toàn, không còn khả năng tái tạo hay nối chi. Để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân và tránh nguy cơ nhiễm trùng nặng, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt cẳng tay trái ngang khuỷu tay.

Các bác sĩ đánh giá đây là một tai nạn lao động đặc biệt thương tâm. Chỉ vì một phút mất tập trung, người lao động đang trong độ tuổi sung sức, là trụ cột gia đình, đã vĩnh viễn mất đi cẳng tay.

Từ trường hợp trên, bệnh viện khuyến cáo người dân và người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Trong đó, việc trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kiểm tra máy móc trước khi vận hành, nắm rõ quy trình sử dụng thiết bị, cũng như làm việc trong trạng thái tỉnh táo, tập trung là những yếu tố then chốt để hạn chế các tai nạn đáng tiếc tương tự.