Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Người đàn ông nhập viện với cánh tay dập nát, xương gãy trăm mảnh

  • Thứ bảy, 13/12/2025 20:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sơ suất trong lúc vận hành máy nghiền vỏ dừa, người đàn ông 37 tuổi bị chấn thương dập nát nghiêm trọng cẳng tay trái. Dù được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ buộc phải cắt cụt chi do tổn thương quá nặng.

canh tay dap nat anh 1

Hình ảnh phim X-quang cho thấy xương cẳng tay và bàn tay trái bị gãy từng khúc, không còn hình dạng của xương. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM), bệnh nhân là anh L.V.G. được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng ở cẳng tay và bàn tay trái do tai nạn lao động.

Khai thác bệnh sử, khoảng 21h ngày 9/12, trong lúc làm việc, do bất cẩn, anh G. bị máy nghiền vỏ dừa cuốn và ép chặt vào cẳng tay trái. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy, sau đó tự chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Bệnh nhân nhập viện vào khoảng giờ thứ 5 sau tai nạn. Thời điểm này, các bác sĩ ghi nhận vết thương dập nát phức tạp từ cẳng tay đến bàn tay trái. Nhiều đoạn xương cẳng tay bị gãy vụn, mô mềm tổn thương nặng, tím tái, vết thương dính nhiều đất cát và dầu nhớt do máy móc.

Theo đánh giá của ê-kíp điều trị, tổn thương quá nghiêm trọng, cấu trúc giải phẫu bị phá hủy hoàn toàn, không còn khả năng tái tạo hay nối chi. Để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân và tránh nguy cơ nhiễm trùng nặng, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt cẳng tay trái ngang khuỷu tay.

Các bác sĩ đánh giá đây là một tai nạn lao động đặc biệt thương tâm. Chỉ vì một phút mất tập trung, người lao động đang trong độ tuổi sung sức, là trụ cột gia đình, đã vĩnh viễn mất đi cẳng tay.

Từ trường hợp trên, bệnh viện khuyến cáo người dân và người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Trong đó, việc trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, kiểm tra máy móc trước khi vận hành, nắm rõ quy trình sử dụng thiết bị, cũng như làm việc trong trạng thái tỉnh táo, tập trung là những yếu tố then chốt để hạn chế các tai nạn đáng tiếc tương tự.

Học cách già đi

Bước vào tuổi xế chiều, nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Họ không còn công việc để làm, mất đi sự năng động vốn có và trở nên tự ti. Về già, hãy học cách yêu cuộc đời một lần nữa.

Trong cuốn sách Khoa học tâm thức, Carl Jung mổ xẻ một số lĩnh vực quan trọng và gây tranh cãi nhất trong tâm lý học phân tích: Phân tích giấc mơ, vô thức nguyên thủy và mối quan hệ giữa tâm lý học và tôn giáo. Ông cũng xem xét những khác biệt giữa lý thuyết của mình và của Freud, cung cấp kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của phân tâm học.

Tổn thương thận âm thầm từ thói quen nhiều người vô tình mắc

Thực phẩm chức năng và vitamin ngày càng được sử dụng rộng rãi với niềm tin ‘tốt cho sức khỏe’. Tuy nhiên, ít người biết rằng việc dùng sai cách, liều cao hoặc kéo dài có thể âm thầm gây tổn thương thận.

2 giờ trước

Thực phẩm bổ não: Công dụng có thật hay chiêu trò thổi phồng?

Giữa làn sóng quảng bá rầm rộ về thực phẩm chức năng bổ não, nhiều người đặt câu hỏi liệu những sản phẩm này thực sự mang lại lợi ích đã được khoa học kiểm chứng hay chỉ là chiêu marketing đánh vào nhu cầu cải thiện trí nhớ của người dân...

5 giờ trước

'Thủ phạm' âm thầm khiến người Việt không ngừng mắc bệnh hô hấp

Không mùi, không màu, bụi mịn đang len lỏi vào từng nhịp thở, đẩy bệnh hô hấp và tai mũi họng gia tăng, trở thành mối nguy dài hạn với sức khỏe cộng đồng.

6 giờ trước

Nguyễn Thuận

cánh tay dập nát tai nạn lao động xương cẳng tay cắt cụt chi

    Đọc tiếp

    Co nen dung mo heo thay dau an hang ngay? hinh anh

    Có nên dùng mỡ heo thay dầu ăn hàng ngày?

    7 giờ trước 14:31 13/12/2025

    0

    Mỡ heo không hẳn gây hại sức khỏe nhưng việc chứa chất béo bão hòa cao khiến loại thực phẩm này dễ làm tăng mỡ máu nếu dùng thường xuyên.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý