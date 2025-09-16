Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông nguy kịch bên trụ điện, trên cổ có vết thương

  • Thứ ba, 16/9/2025 17:31 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Công an đang tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40 tuổi chưa rõ lai lịch. Người này được phát hiện trong tư thế tựa vào trụ điện, trên cổ có vết thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 16/9, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) vừa phát đi thông báo tìm người thân của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, chưa rõ lai lịch.

Người này đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin từ Công an phường Tân Lập, vào khoảng 22h34 ngày 15/9, trong quá trình tuần tra, Tổ tuần tra đã phát hiện một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch tại khu vực cầu đường Hùng Vương nối dài, thuộc buôn Păn Lăm, phường Tân Lập.

Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 0h10 ngày 16/9.

Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ tùy thân. Thời điểm phát hiện, người này tựa vào trụ điện, trên cổ có vết thương.

Hiện Công an phường Tân Lập đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh vụ việc và thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân.

Bất ngờ lý do người đàn ông đánh cụ ông giữa trung tâm TP.HCM

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc người đàn ông hành hung cụ ông ngay giữa giao lộ trung tâm thành phố cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

31:1858 hôm qua

Tìm thấy người đàn ông trong rừng Cát Tiên sau hai ngày mất tích

Sau hai ngày lạc trong rừng Vườn quốc gia Cát Tiên ở Lâm Đồng, ông Hà được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức.

11 giờ trước

Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM

Clip quay cảnh nam thanh niên đi xe Volkswagen đánh người đàn ông lớn tuổi giữa trung tâm TP.HCM gây bất bình, công an đã vào cuộc điều tra.

48:2865 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệau để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-nguy-kich-ben-tru-dien-tren-co-co-vet-thuong-post1778646.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Người nguy kịch trụ điện Tân Lập Đắk Lắk Đàn ông nguy kịch Nguy kịch trụ điện Đàn ông bị thương

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý