Người đàn ông ngồi cạnh Alex Ferguson gây chú ý

Rạng sáng 31/10 (giờ Hà Nội), hình ảnh quen thuộc của Sir Alex Ferguson xuất hiện tại "Nhà hát của những giấc mơ". Cựu HLV 82 tuổi biểu lộ gương mặt hạnh phúc, liên tục nở nụ cười tươi khi MU đè bẹp Leicester City 5-2 ở vòng 16 đội Carabao Cup.

Đây là lần đầu Alex Ferguson tới Old Trafford cổ vũ đội bóng thành Manchester sau khi bị cắt hợp đồng đại sứ toàn cầu trị giá hơn 2 triệu bảng mỗi năm. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi cạnh Alex Ferguson trên khán đài lại thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu hơn cả.

Người đồng hành và thường xuyên trò chuyện với Alex Ferguson là một huyền thoại môn cricket của Anh, cựu cầu thủ Michael Vaughan. Càng ngạc nhiên hơn khi Vaughan là fan ruột của CLB bóng đá Sheffield Wednesday.

"Tại sao Vaughan lại ngồi cạnh SAF", "Có phải Vaughan ở Old Trafford không", "Vaughan đang làm gì bên cạnh Sir Alex vậy", "Không hiểu sao Vaughan lại có mặt ở trận đấu này", "Vaughan làm tôi bất ngờ"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Trở lại với trận đấu, MU có màn trình diễn thăng hoa hiếm thấy trong thời gian dài. Việc Erik ten Hag ra đi dường như mang tới cú hích cho đội bóng thành Manchester. Dưới sự chỉ đạo của Ruud van Nistelrooy, "Quỷ đỏ" thi đấu lột xác và giành chiến thắng đậm 5-2 trước Leicester City để giành quyền vào tứ kết Carabao Cup.

Chiến thắng trước Leicester giúp MU có sự tự tin trước cuộc tiếp đón Chelsea ở vòng 10 Premier League vào ngày 3/11.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.