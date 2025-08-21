Người đàn ông ngoại quốc lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc chạy xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 21/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang xác minh một người đàn ông ngoại quốc chạy xe máy, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Phú - Nha Trang.

Người đàn ông ngoại quốc chạy xe ngược chiều, lạng lách trên đường phố Nha Trang. Ảnh: cắt từ clip.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông này vừa bật nhạc vừa điều khiển xe máy chạy ngược đường với tốc độ cao, lạng lách qua các phương tiện. Người này còn tự quay clip đùa giỡn khi đang chạy xe.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bất bình. Nhiều người cho rằng đây là hành động coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác.

Trước đó, vào sáng 7/8, sau khi sử dụng rượu, bia, Khafizov Artur (SN 2006, quốc tịch Nga) điều khiển xe máy đã tông vào xe máy của một người phụ nữ ở phường Nam Nha Trang khiến bà này ngã xuống đường.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, trung tá Ngô Tùng Giang (cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang) đã bị Khafizov Artur đi vòng từ phía sau dùng tay đấm vào vùng miệng gây thương tích.

Sau đó, thanh niên này bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc. CSGT đo nồng độ cồn đối với Khafizov Artur đã cho kết quả 0,644 mg/l khí thở.