Người bị 6 năm tù vì bán gà lôi trắng: 'Hiền lành, chưa từng phạm tội'

Trước khi bị bắt và lĩnh án 6 năm tù vì mua bán 13 con gà lôi trắng, anh Thái Khắc Thành ở nhà làm ruộng và đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập, chăm các con thơ và mẹ già.

Chị Oanh ứa nước mắt khi nhắc đến chồng - anh Thái Khắc Thành.

Người vợ khóc nghẹn mong chồng được giảm án

Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1992) ngồi lặng lẽ ôm 3 con nhỏ, cháu lớn năm nay mới vào lớp 2, con út mới gần 2 tuổi. Nhắc đến chồng, anh Thái Khắc Thành, người vừa bị kết án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng, chị Oanh ứa nước mắt.

“Chồng tôi làm nghề nông, ở nhà trồng hoa, nuôi gà và làm thêm nghề hát đám cưới để có thêm thu nhập. Anh ấy nuôi gà cảnh vì đam mê, coi đó như một thú vui giản dị. Nhiều khi anh ấy cứ quanh quẩn bên chuồng gà cả ngày. Thỉnh thoảng còn bế gà chụp ảnh vui vẻ... Tôi không biết loài gà này thuộc danh sách đỏ nghiêm cấm nuôi nhốt, buôn bán của Nhà nước”, chị Oanh nghẹn ngào.

Theo chị Oanh, mấy năm trước, anh Thành mua một gà lôi trống và hai gà lôi mái giống qua mạng xã hội. Sau một thời gian nuôi, hai gà mái đẻ được 10 trứng và nở thành 10 con. Khi gà lớn, anh rao bán trên mạng xã hội, có một tài khoản nhắn tin đặt hàng với giá 500.000 đồng/con. Trong quá trình giao hàng, anh bị bắt quả tang, thu giữ 10 con gà tang vật. Công an sau đó đến khám nhà và thu giữ 3 con gà bố mẹ.

Từ ngày chồng bị tạm giữ, chị Oanh phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con và mẹ chồng 80 tuổi. “Mỗi tháng tôi chỉ được thăm anh một lần vì quãng đường xa. Mỗi lần đi, tôi phải gửi con cho hàng xóm. Giờ anh lĩnh án, tôi không có việc làm, ba đứa nhỏ, đứa nào ốm đau là cả nhà lại khốn đốn. May mắn hàng xóm thương tình giúp đỡ. Gia đình chỉ mong muốn anh được giảm án, sớm về với mẹ và vợ con”, chị Oanh nói trong nước mắt.

Ngồi kế bên, ông Thái Khắc Tuấn (anh trai anh Thành) cho rằng, em trai mình không hề hay biết việc nuôi giống gà lôi trắng là vi phạm pháp luật. Nếu biết, chắc chắn anh Thành đã không rao bán công khai như thế. Ngày anh Thành bị đưa ra xét xử, nhiều người thân và bà con hàng xóm có mặt tại tòa để động viên. “Khi vừa rời phòng xử, em tôi chỉ kịp nói ‘anh cố chăm sóc mẹ’. Tôi bảo nó cố gắng cải tạo tốt để sớm về với vợ con”, ông Tuấn cho hay.

Chị Oanh liên tục lau nước mắt khi nhắc về chồng.

Rao bán động vật quý hiếm chỉ để mua tivi cho con

Ở xóm Thịnh Tâm, anh Thành được mọi người nhận xét là người hiền lành, chân chất, có trách nhiệm với gia đình, chưa từng phạm tội. Cuộc sống của anh gắn liền với mảnh ruộng, đàn gà và công việc đồng áng. “Ban ngày, anh Thành chăm sóc vườn tược, đàn gà. Khi rảnh, anh đi hái sen bán online. Buổi tối, nếu có ai mời, anh sẵn sàng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập”, ông Thái Khắc Dũng, Xóm trưởng xóm Thịnh Tâm chia sẻ.

Khu vực chuồng anh Thành nuôi gà lôi trắng.

Theo ông Dũng, Thành bán số gà này chỉ để có tiền mua một chiếc tivi lớn hơn cho các con xem. “Cậu ấy chỉ vì thương con, muốn các cháu có tivi mới để xem", ông Dũng nói.

Bản án 6 năm tù khiến gia đình và cả xóm bất ngờ. “Thành vốn hiền lành, cả đời chỉ biết làm ruộng, chưa từng vi phạm pháp luật. Việc bán gà chỉ để kiếm vài triệu mua tivi cho con, ai ngờ lại rơi vào vòng lao lý”, ông Dũng bày tỏ.

Hiện gia đình anh Thành đang chuẩn bị kháng cáo, mong được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Người dân trong xóm, từ thanh niên đến các cụ cao tuổi, đều đồng loạt ký vào đơn gửi cơ quan chức năng. “Trước đây, xóm tôi cũng từng có người vi phạm pháp luật, nhưng chưa ai khiến mọi người xót xa như Thành. Hầu như ai cũng sẵn sàng ký vào đơn vì ai cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cậu ấy”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Thái Khắc Tuấn chia sẻ về em trai.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đô Lương, cho biết: “Gia đình anh Thái Khắc Thành là gia đình thuần nông, rất chân chất, sống đạo đức, chưa từng phạm tội. Anh là lao động chính, gánh vác kinh tế gia đình, nuôi mẹ già và 3 con nhỏ. Do thiếu hiểu biết nên vi phạm pháp luật. Nghe tin anh Thành bị kết án tù, cả làng khóc, không ai tin. Chúng tôi cũng mong các cơ quan chức năng xem xét, giảm nhẹ hình phạt để anh sớm đoàn tụ cùng vợ con và mẹ già”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh anh Thành nhận bản án 6 năm tù và vợ con tại tòa.

Trước đó, ngày 2/4, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư (cũ), phát hiện xe ô tô biển số 37K-25841 đang vận chuyển 10 cá thể nghi là gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục IB thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera), thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ. Theo kết quả điều tra, tổng cộng Thái Khắc Thành đã nuôi, sở hữu và vận chuyển 13 cá thể gà lôi trắng.