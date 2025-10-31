Người đàn ông nghi nhảy cầu về nhà sau hai ngày mất liên lạc

Sau hơn hai ngày mất liên lạc, nghi nhảy cầu tự tử, người đàn ông ở Hà Tĩnh đã trở về nhà.

Ngày 30/10, ông Nguyễn Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử trên địa bàn đã trở về nhà an toàn.

Nghi vấn người đàn ông nhảy cầu nên suốt hai ngày lực lượng chức năng tìm kiếm ở khu vực sông tại cầu Hương Thủy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/10, nhiều người dân phát hiện xe máy của anh N.A.N. (SN 1985, trú tại xã Hương Khê) đỗ tại khu vực đầu cầu Hương Thủy, xã Hương Phố. Nghi ngờ người này đã nhảy cầu nên trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền xã Hương Phố huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với người dân tìm kiếm dọc sông Ngàn Sâu suốt hai ngày nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 20h ngày 29/10, lực lượng công an phát hiện anh N. trên đường trở về nhà bố vợ tại thôn chu Lễ, xã Hương Phố.

"Tối 29/10, anh N. bất ngờ trở về nhà bố vợ sau hai ngày mất liên lạc. Khi nắm bắt được tin này, lực lượng chức năng đã đến làm việc. Anh này cho biết do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên đã có hành động hù dọa người thân", lãnh đạo UBND xã Hương Phố thông tin.

Phía cơ quan công an đang làm việc với người này để làm rõ sự việc.