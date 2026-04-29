Người đàn ông nằm trên capo ô tô đang chạy giữa phố Hà Nội

  • Thứ tư, 29/4/2026 14:09 (GMT+7)
Lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nằm trên nóc capo ô tô đang di chuyển trên đường ở Hà Nội.

Theo đó, vào sáng 29/4, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông nằm trên nóc capo ô tô màu trắng BKS 29A-316.XX khi chiếc xe đang di chuyển trên đường.

Người đăng tải đoạn clip cho biết, hình ảnh được ghi tại khu vực phố Nả (Hà Nội).

Sau khi xem đoạn clip, nhiều người cho rằng đây là hành vi gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ việc trên, Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang xác minh làm rõ.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

