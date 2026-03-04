Người đàn ông kể chuyện xuống địa ngục, gặp quỷ dữ trong 5 ngày hôn mê

Trải nghiệm cận tử của người đàn ông Đức gây tranh cãi khi ông khẳng định đã xuống địa ngục, chứng kiến quỷ dữ và sự phân loại linh hồn trong 5 ngày hôn mê.

Một người đàn ông Đức khẳng định ông đã trải qua hành trình “xuống địa ngục” trong thời gian hôn mê kéo dài 5 ngày sau khi rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Trải nghiệm kỳ lạ này, theo lời kể của chính nhân vật, đã thay đổi hoàn toàn cách ông nhìn nhận về cuộc sống, cái chết và niềm tin tâm linh.

“Tôi hôn mê gần chết suốt 5 ngày. Tôi xuống địa ngục, gặp quỷ dữ và trở về với một thông điệp”, người đàn ông mở đầu câu chuyện về biến cố mà ông cho rằng đã định hình lại cuộc đời mình.

Biến cố cuộc đời sau bi kịch gia đình

Nhân vật trong câu chuyện là Gerhard Schug, một người cha có 2 con gái. Năm 2020, khi quyết định chấm dứt cuộc đời, ông đang ở trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng sau hàng loạt biến cố cá nhân và bệnh tật kéo dài.

Trước đó một năm, năm 2019, người con gái út mà ông hết mực yêu thương qua đời, để lại cú sốc tinh thần sâu sắc. Gerhard cho biết sự mất mát này khiến ông rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực.

Ông Gerhard đã cố gắng tự tử vào năm 2020. Ảnh: Thanatos TV EN/YouTube.

Gerhard vốn đã phải sống chung với nhiều bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm chấn thương cột sống, Parkinson và bệnh phổi. Trước đó, ông từng trải qua một cơn đau tim. Ngoài ra, các bác sỹ còn chẩn đoán ông mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và rối loạn nhân cách ranh giới.

Những vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần chồng chất khiến cuộc sống của Gerhard ngày càng nặng nề. Đến năm 2020, ông thừa nhận bản thân “không còn muốn tiếp tục sống”.

Chia sẻ với kênh Thanatos TV EN, người đàn ông này kể rằng cảm giác u sầu đã tăng dần trong nhiều ngày trước khi xảy ra sự việc. Nỗi nhớ con gái Tanja, qua đời năm 2019, luôn ám ảnh ông.

“Tôi nhớ con gái vô cùng. Tôi không muốn sống nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn”, ông nói, nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa hai cha con.

Tanja qua đời do tắc mạch phổi. Cô phải tiêm thuốc chống đông máu thường xuyên và Gerhard nghi ngờ con gái đã ngừng điều trị trước khi qua đời.

Cuộc sống khép kín trước khi xảy ra biến cố

Trong những tháng trước khi tự tử, Gerhard gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ông tự nguyện sống trong trạng thái cô lập, hạn chế tiếp xúc xã hội. Cân nặng của ông tăng lên khoảng 150 kg. Ông kéo kín toàn bộ rèm cửa trong căn hộ, sống một mình và chỉ ra ngoài khi cần mua đồ thiết yếu, chủ yếu là chocolate và bia.

“Tôi thu mình lại và tự cô lập bản thân. Nỗi đau quá lớn”, ông kể. Gerhard sống ở tầng 2 của tòa nhà, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Ông mô tả cuộc sống lúc đó là “một thảm họa” và tin rằng mình không thể tiếp tục tồn tại theo cách như vậy.

Việc sử dụng thuốc điều trị cũng khiến cân nặng của ông tăng nhanh trong vài năm, góp phần làm tình trạng tinh thần thêm tồi tệ. Sau 2 -3 năm, ông nhận ra bản thân không thể chịu đựng thêm.

Trước khi nhập viện 4 tuần vì nhiễm virus, Gerhard thậm chí còn cấm mọi người đến thăm nhà. Ông cho biết không có một nguyên nhân cụ thể nào dẫn đến quyết định tự tử, mà đó là kết quả của cảm giác cô đơn cực độ cùng khao khát được đoàn tụ với người con đã mất.

Dù vẫn yêu thương người con gái còn lại, lúc đó ông cảm thấy con không dành đủ thời gian cho mình. Hiện nay ông nhìn nhận vấn đề theo cách khác. “Tôi tin chắc rằng có sự sống sau cái chết”, ông nói.

5 ngày hôn mê và trải nghiệm cận tử

Sau biến cố, Gerhard rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài 5 ngày. Các bác sỹ thông báo với gia đình rằng khả năng sống sót của ông rất thấp và nếu qua khỏi, ông có thể phải chịu tổn thương não nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Gerhard đã tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, với con gái đang ở bên cạnh. “Khi tỉnh dậy, ký ức đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi”, ông nhớ lại.

Theo lời kể, trải nghiệm mà ông tin là hành trình xuống địa ngục diễn ra xuyên suốt toàn bộ thời gian hôn mê. Khác với nhiều câu chuyện cận tử thường mô tả ánh sáng rực rỡ hay khung cảnh thanh bình, Gerhard nói rằng những gì ông nhìn thấy hoàn toàn trái ngược.

“Tôi không được đưa vào ánh sáng hay một thế giới tươi đẹp. Điều xảy ra hoàn toàn ngược lại”, ông khẳng định.

Khung cảnh “địa ngục” trong ký ức ông. Ảnh: Getty Images/iStockphoto.

Gerhard mô tả một cung điện bằng đá khổng lồ màu xám, với mái vòm cao giống kiến trúc ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Bên trong có một chiếc ngai đá phẳng không tựa lưng, nơi một ác quỷ đang ngồi.

Theo ông, sinh vật này nhìn xuống cầu tàu nhô ra biển, nơi những con thuyền cổ, trông giống thuyền Nhật Bản, neo đậu hai bên. Các linh hồn được đưa đến bằng thuyền rồi dẫn vào cung điện.

Phía trước cung điện là bốn khối đá khổng lồ trông như móng vuốt sư tử. Những khối đá này xoay tròn, phát ra âm thanh ken két dữ dội.

Được nuôi dạy theo đức tin Công giáo, Gerhard tự hỏi liệu nền tảng tôn giáo có ảnh hưởng đến trải nghiệm và những gì mình nhìn thấy hay không. Tuy vậy, ông khẳng định hình ảnh quỷ dữ hiện ra đúng như những gì con người thường tưởng tượng: Có sừng, môi trường xung quanh nóng bức và đáng sợ.

Sau một thời gian quan sát, ông nhận ra dường như ở đây đang diễn ra quá trình “phân loại linh hồn”. “Một số linh hồn bị đưa vào phễu rồi bị nghiền nát dưới móng vuốt sư tử. Âm thanh phát ra thật khủng khiếp”, ông kể.

Điều khiến ông sợ hãi không phải vì bản thân đang ở đó, mà vì cảnh tượng những con người bị nghiền nát trước mắt. “Tôi cảm thấy mình ở ngay trung tâm mọi chuyện. Tôi ngồi cạnh quỷ dữ và chứng kiến tất cả”, ông nói.

Gerhard thừa nhận nhiều người cho rằng đó chỉ là mê sảng hoặc phản ứng của cơ thể trong trạng thái nguy kịch, nhưng ông tin chắc trải nghiệm ấy là thật đối với mình.

Cuộc đời thay đổi sau khi tỉnh lại

Sau khi hồi phục, quan điểm sống của Gerhard thay đổi hoàn toàn. Ông cho biết trải nghiệm cận tử khiến ông tin rằng sự sống là món quà mà con người không có quyền tự ý chấm dứt. Gerhard khẳng định Chúa đã ban cho ông sự sống, dù ông không phải là người Công giáo sùng đạo.

Gerhard tin rằng nếu tiếp tục lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời, ông sẽ kết thúc ở nơi mà bản thân không mong muốn, không phải bên cạnh con gái đã mất, mà là địa ngục. Gerhard cho rằng trải nghiệm địa ngục kéo dài suốt 5–6 ngày, tương ứng với khoảng thời gian ông hôn mê trong bệnh viện.

Người đàn ông này cho biết Hiện nay, ông sống với thái độ tích cực và lạc quan hơn, không còn tìm cách kiểm soát thời điểm cái chết mà chấp nhận nó như một phần tự nhiên của cuộc sống. “Khi Chúa quyết định đến lúc tôi ra đi, tôi sẽ ra đi”, ông nói.

Câu chuyện của Gerhard Schug tiếp tục gây nhiều tranh luận về bản chất của trải nghiệm cận tử, liệu đó là hiện tượng tâm linh, phản ứng sinh học của não bộ trong trạng thái nguy kịch, hay sự kết hợp của cả hai. Tuy nhiên, với chính nhân vật, điều quan trọng nhất không phải là lời giải thích khoa học, mà là sự thay đổi sâu sắc trong cách ông lựa chọn cách sống sau khi trở về từ ranh giới sinh tử.