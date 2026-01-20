Người đàn ông có tải lượng virus viêm gan B cao gấp 351 lần

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy gan cấp, da sậm, rối loạn đông máu, tải lượng virus cao hơn ngưỡng định lượng 351 lần.

Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, ông L.V.P. có các triệu chứng đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm mệt mỏi, ăn kém, da và củng mạc mắt vàng sậm. Người bệnh được đưa đến một bệnh viện tại Lai Châu thăm khám, được chẩn đoán viêm gan B và điều trị, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Sau đó, gia đình chuyển ông P. đến Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan. Qua tìm hiểu thông tin và được người quen giới thiệu, gia đình đã xin chuyển người bệnh về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Các bác sĩ buộc phải tiến hành tách huyết tương khẩn cấp để cứu người bệnh. Ảnh: BVCC.

Kết quả xét nghiệm khi nhập viện cho thấy men gan người bệnh tăng rất cao, tải lượng virus viêm gan B vượt ngưỡng định lượng hơn 351 lần. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng chậm, da và niêm mạc vàng sậm, xuất hiện hội chứng não gan, suy gan nặng kèm rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thống nhất triển khai phác đồ điều trị tích cực. Người bệnh được chỉ định tách huyết tương cấp cứu bằng phương pháp ly tâm, kết hợp sử dụng thuốc kháng virus viêm gan B, truyền máu và các chế phẩm máu.

Sau khoảng hai tuần điều trị, tình trạng ông P. có nhiều cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh táo hơn, da và niêm mạc giảm vàng, các chỉ số chức năng gan dần hồi phục, tình trạng suy gan được kiểm soát. Hiện bệnh nhân đã ra viện, ông tiếp tục điều trị thuốc kháng virus viêm gan B tại nhà và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo TS. BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, suy gan cấp là tình trạng cấp cứu y tế có thể đe dọa tính mạng trong thời gian ngắn nếu không được can thiệp kịp thời.

Việc áp dụng kỹ thuật tách huyết tương bằng phương pháp ly tâm giúp nhanh chóng loại bỏ các chất độc, yếu tố viêm, bilirubin và các sản phẩm chuyển hóa có hại ra khỏi máu, qua đó giảm gánh nặng cho gan và tạo điều kiện để cơ quan này hồi phục chức năng.

TS. BS Hà Thị Bích Vân cũng lưu ý, viêm gan B là bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách.

Người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát viêm gan virus, tuân thủ điều trị và tái khám theo chỉ định. Khi xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đau vùng gan… người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 254 triệu người trên toàn cầu đang mang virus viêm gan B. Mỗi ngày, thế giới ghi nhận thêm khoảng 6.000 ca nhiễm mới và 3.500 trường hợp không qua khỏi, những con số cho thấy mức độ báo động vẫn chưa dừng lại.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có gánh nặng viêm gan B cao nhất, với khoảng 6,5 triệu người nhiễm và khoảng 900.000 ca mang bệnh.