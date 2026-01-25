Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông chạy xe máy đập gương chiếu hậu ôtô trên phố

  • Chủ nhật, 25/1/2026 06:25 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Người đàn ông đầu trọc, không đội nón bảo hiểm, điều khiển xe máy trên đường, có hành vi đập phá gương chiếu hậu ôtô. Vụ việc đang được công an vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều 24/1, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của một người dân về việc ôtô bị đập bể gương chiếu hậu khi đang đỗ bên đường.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa cùng ngày, chiếc ôtô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TP.HCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.

Clip người đàn ông đập gương chiếu hậu ôtô Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa 24/1, chiếc ôtô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TP.HCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.
guong chieu hau anh 1

Người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm.
guong chieu hau anh 2

Người này dùng tay đập phá gương chiếu hậu ôtô đỗ bên đường.

Người đàn ông đầu trọc sau đó tiếp tục điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Sau khi quay lại xe, tài xế phát hiện gương chiếu hậu không còn nên nhờ người dân gần đó trích xuất camera để tìm hiểu nguyên nhân.

Khi biết gương chiếu hậu ôtô bị người đàn ông đập phá, tài xế đã liên hệ Công an phường Phú Lợi để được giải quyết.

https://tienphong.vn/clip-nguoi-dan-ong-chay-xe-may-dap-guong-chieu-hau-o-to-tren-pho-post1815511.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Hương Chi/Tiền Phong

