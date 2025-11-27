Suy thận ở tuổi 32 vì một thói quen làm suốt nhiều năm

Đi khám vì mệt mỏi và tiểu ít, người đàn ông 32 tuổi bàng hoàng khi biết mình suy thận nặng, nghi do lạm dụng thực phẩm chức năng "bổ thận tráng dương".

Số ca suy thận ở người trẻ gia tăng, trong đó có không ít trường hợp liên quan đến lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng. Ảnh: Việt Linh.

Anh H. (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) tìm đến Bệnh viện Bạch Mai vì mệt mỏi kéo dài, tiểu ít và chán ăn. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, anh bàng hoàng khi được thông báo suy thận, tức chức năng thận đã suy giảm nặng. Các bác sĩ nhận định tình trạng này có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà bệnh nhân không hề hay biết.

Nhiều năm qua, anh H. duy trì tập gym và thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm chức năng "bổ thận tráng dương, tăng cơ" quảng cáo trên mạng nhưng không rõ nguồn gốc. Thói quen này được cho là yếu tố dẫn đến suy thận.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết số ca suy thận ở người trẻ gia tăng, trong đó có không ít trường hợp liên quan đến lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng.

Các loại thuốc giảm đau như ibuprofen, aspirin, kháng sinh, viên uống bổ thận, giảm cân, làm đẹp... nếu sử dụng khi không có chỉ định y khoa đều có thể gây viêm thận kẽ, hoại tử ống thận. Nhiều bệnh nhân suy thận cấp chỉ vì dùng vài viên "thuốc bổ" mua trên mạng.

"Suy thận khiến người bệnh phải chạy thận nhân tạo 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 4-5 giờ. Ngoài chi phí điều trị lớn, họ còn đối mặt với suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng công việc, tinh thần và cả khả năng sinh sản", bác sĩ Tuấn nói.

ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phó chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Quân y 175, cho biết nhiều trường hợp nhập viện với biến chứng nặng sau khi tự ý dùng thực phẩm chức năng trôi nổi. Hai nhóm người dễ sa vào vòng luẩn quẩn của việc tự mua thuốc và TPCN. Thứ nhất là những người mắc bệnh mạn tính, đặc biệt các bệnh gây đau kéo dài. Khi điều trị không đạt như kỳ vọng, họ dễ tin theo các quảng cáo "giảm đau nhanh" để mong thoát khỏi triệu chứng ngay lập tức.

Nhóm thứ hai là người lớn tuổi ở khu vực nông thôn, nơi khả năng tiếp cận thông tin chính thống còn hạn chế, trong khi quảng cáo trên mạng xã hội xuất hiện dày đặc, khiến họ tin rằng sản phẩm an toàn và hiệu quả.

WHO từng cảnh báo việc dùng thực phẩm bổ sung sai cách có thể gây ngộ độc, rối loạn chuyển hóa, tổn thương gan và thận. Tương tự, FDA nhấn mạnh thực phẩm chức năng không phải thuốc và cần được sử dụng dưới tư vấn của chuyên gia y tế để tránh tương tác hoặc quá liều.

Bác sĩ Duyên khuyến cáo mọi loại thuốc hay sản phẩm hỗ trợ sức khỏe đều phải được dùng theo hướng dẫn chuyên môn. Người dân không nên tự mua thuốc, bởi liều lượng và thời gian sử dụng luôn cần điều chỉnh theo tình trạng cơ thể. Khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ phác đồ điều trị và chọn sản phẩm từ hãng uy tín, đã được Bộ Y tế cấp phép, là cách duy trì an toàn.

"Đặt niềm tin vào quảng cáo quá đà hoặc hàng trôi nổi không chỉ khiến người dùng ‘tiền mất tật mang’, mà còn đẩy sức khỏe vào nguy hiểm", bác sĩ Duyên nhấn mạnh.