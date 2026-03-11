Người dân Iran: Ném bom thêm 10 ngày nữa, Tehran sẽ chẳng còn gì

Người dân Iran mô tả chiến dịch ném bom là tàn khốc. “Nếu họ tiếp tục đánh Tehran như thế này thêm 10 ngày nữa, sẽ chẳng còn gì sót lại”, một cư dân nói.

Mỹ phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz.

TT Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh tới Iran.

Mỹ nói tấn công tên lửa và UAV của Iran đã giảm mạnh.

Chiến sự khiến hơn 1.800 người chết, 140 binh sĩ Mỹ bị thương.

Israel tiếp tục không kích Tehran và ngoại ô Beirut.

Triều Tiên lên án không kích Mỹ-Israel và ủng hộ lãnh tụ mới của Iran.

Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.

Không kích mới đánh trúng khu dân cư ở Tehran

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cho biết họ đang ứng phó với một cuộc không kích nhằm vào khu dân cư ở Tehran vào rạng sáng 11/3 theo giờ địa phương.

“Chỉ ít phút trước, một khu dân cư đã bị không kích và hiện các đội cứu trợ của Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ cùng lực lượng cứu hỏa đang tiến hành hỗ trợ và tìm kiếm cứu nạn”, tổ chức này viết trên mạng xã hội X.

Video do Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ đăng tải cho thấy các đội cứu hộ đang cố tiếp cận một tòa nhà bị đánh bom, trong khi chó nghiệp vụ có mặt ở hiện trường để tìm kiếm. Đường phố xung quanh phủ đầy mảnh vỡ.

Hiện chưa rõ chính xác địa điểm trong thành phố nơi cuộc tấn công xảy ra.

Trước đó, Thống đốc Tehran Mohammad Sadegh Motamedian cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã nhắm vào các khu dân cư và nhiều hạ tầng công cộng quan trọng của thành phố, bao gồm hệ thống điện, nước, khí đốt và mạng lưới thông tin liên lạc, theo truyền thông nhà nước Iran.

Dù vậy, ông nói rằng “đời sống thường nhật ở Tehran vẫn tiếp diễn mà không bị gián đoạn”.

Người dân Tehran: Nếu ném bom thêm 10 ngày nữa, sẽ không còn gì sót lại

Người dân Iran mô tả chiến dịch ném bom là tàn khốc. “Nếu họ tiếp tục đánh Tehran như thế này thêm 10 ngày nữa, sẽ chẳng còn gì sót lại”, một cư dân nói.

Theo New York Times, cuộc chiến đang trở thành cuộc chạy đua giữa khả năng của Iran “gây ra nhiều đau đớn nhất có thể” và nỗ lực của Mỹ “đánh sập năng lực đó”.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cứu hộ tại hiện trường một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích ở Quảng trường Resalat và khung cảnh đổ nát tại thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters/NYT

Các quan chức Mỹ cho rằng việc số vụ phóng tên lửa và UAV của Iran giảm mạnh cho thấy Washington đang chiếm ưu thế. “Chúng ta đang chiến thắng”, ông Hegseth tuyên bố.

Cuộc xung đột đã khiến hơn 1.800 người thiệt mạng và làm xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu. Lầu Năm Góc cho biết 140 quân nhân Mỹ đã bị thương trong cuộc chiến, trong đó 8 người bị thương nặng. Chiến dịch của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah cũng khiến gần 700.000 người phải rời bỏ nhà cửa tại Lebanon, theo Liên Hợp Quốc.

Một quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Iran cảnh báo Tổng thống Trump “hãy tự lo cho mình, để không bị loại bỏ”.

Trong khi đó, một công dân Mỹ phải mất 62 giờ, đi qua 4 châu lục, mới có thể trở về nhà từ Qatar giữa lúc chiến sự leo thang.

Mỹ cân nhắc đưa bộ binh tới Iran

Nhà Trắng khẳng định ông Trump “không loại trừ bất cứ lựa chọn nào” trong xung đột với Iran, kể cả triển khai bộ binh.

“Về khả năng đưa bộ binh tới thực địa, Tổng thống Trump đã nói nhiều lần về vấn đề này. Với vai trò Tổng tư lệnh, ông không loại trừ bất kỳ phương án nào”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong cuộc họp báo ngày 10/3.

Mỹ không loại trừ khả năng điều bộ binh tới Iran. Ảnh: Reuters

Bà Leavitt cũng cho hay cách hiểu về việc Iran “đầu hàng vô điều kiện” sẽ do Tổng thống Trump trực tiếp xác định.

“Theo Tổng thống, đó là khi những lời đe dọa của Iran không còn được hậu thuẫn bởi kho tên lửa đạn đạo, đây là yếu tố mà họ cho là có thể bảo vệ họ trong quá trình phát triển vũ khí hạt nhân”, bà Leavitt nói.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện” như yêu cầu tiên quyết để có bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai bên.

Mỹ đánh chìm 16 tàu rải thủy lôi của Iran tại Hormuz

Ngày 10/3 (giờ Mỹ), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi, ở khu vực gần eo biển Hormuz.

CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội X đoạn video ghi lại một số cuộc tấn công. Trước đó cùng ngày, nguồn tin từ tình báo Mỹ đã tiết lộ với CNN rằng Iran bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng nếu Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, họ cần gỡ bỏ chúng “ngay lập tức”.

Mỹ công bố ảnh đánh chìm tàu thả thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz ngày 10/3. Ảnh: CNN

Ngay sau bài đăng của ông Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông tin trên X rằng theo chỉ đạo của Tổng thống, CENTCOM đã bắt đầu loại bỏ các tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

“Chúng tôi đang phá hủy các tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz với độ chính xác cao. Chúng tôi sẽ không để các lực lượng khủng bố biến eo biển Hormuz thành con tin”, ông Hegseth viết.

Người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến tại Iran

Các cuộc chiến ở nước ngoài của Mỹ thường bắt đầu với sự ủng hộ rộng rãi trong công chúng, nhưng điều này không xảy ra với cuộc chiến Iran đã kéo dài 11 ngày.

Các khảo sát ban đầu cho thấy mức ủng hộ rất khác nhau, nhưng ngay cả con số cao nhất cũng thấp hơn đáng kể so với sự ủng hộ dành cho các cuộc chiến lớn trước đây của Mỹ.

Một số người Mỹ tỏ ra bức xúc vì chiến tranh khiến giá xăng tăng. Giá xăng hiện ở mức trung bình 3,54 USD mỗi gallon. Trong bối cảnh đó, Mỹ đã bắt đầu nới lỏng một số hạn chế đối với xuất khẩu dầu của Nga nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Triều Tiên nói các cuộc không kích của Mỹ và Israel là bất hợp pháp

Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ và Israel vì các cuộc tấn công nhằm vào Iran, đồng thời cho biết họ tôn trọng quyền của Tehran trong việc lựa chọn lãnh tụ tối cao mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 12/3 tuyên bố Bình Nhưỡng “mạnh mẽ lên án” các cuộc không kích của Mỹ và Israel, cáo buộc hai nước phá hoại hòa bình khu vực và “làm gia tăng bất ổn trên toàn thế giới bằng một cuộc tấn công quân sự bất hợp pháp nhằm vào Iran”, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA.

Bình Nhưỡng cũng chỉ trích những gì họ gọi là sự can thiệp từ bên ngoài vào hệ thống chính trị của Iran, cảnh báo rằng “các lời đe dọa mang tính công kích và hành động quân sự” nhằm làm suy yếu chính phủ của một quốc gia khác “không bao giờ có thể được dung thứ”.

Triều Tiên cho biết họ tôn trọng quyết định của Hội đồng Chuyên gia Iran trong việc lựa chọn lãnh tụ tối cao mới, cho rằng bước đi này phản ánh “quyền và sự lựa chọn của người dân Iran”, KCNA đưa tin.

Israel không kích Tehran và Beirut

Sáng 11/3 (giờ địa phương), Israel bắt đầu làn sóng không kích thứ hai nhằm vào thủ đô Tehran của Iran, đồng thời tấn công một khu ngoại ô của Beirut, Lebanon, quân đội nước này cho biết.

Trong đợt tấn công trước đó hôm 10/3, Israel đã không kích Tehran và thành phố Tabriz của Iran, nhắm vào “các trung tâm chỉ huy nơi các thành viên của chính quyền khủng bố Iran đang hiện diện”.

Trong làn sóng đầu tiên này, Israel cho hay họ đã tấn công một cơ sở quân sự và một khu phức hợp lớn tại Tabriz thuộc lực lượng bán quân sự Basij của Iran.

Khói bốc lên tại Beirut, Lebanon. Ảnh: NYT

Quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công “đã hoàn tất” tại Iran nhằm “gia tăng thiệt hại đối với các năng lực nền tảng và hệ thống tác chiến cốt lõi của chính quyền khủng bố Iran”.

Trong cập nhật sau đó, phía Israel cho biết họ cũng đang tấn công Dahieh, khu ngoại ô phía nam Beirut, nhắm vào các cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

140 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch Iran

Ngày 10/3, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, cho biết: “Sau 10 ngày diễn ra các cuộc tấn công liên tục trong chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội (Epic Fury), khoảng 140 quân nhân Mỹ đã bị thương”.

Theo ông, phần lớn các binh sĩ Mỹ bị thương ở mức độ nhẹ. 108 binh sĩ đã nhanh chóng quay trở lại làm nhiệm vụ. 8 quân nhân bị thương nghiêm trọng và đang được điều trị với mức chăm sóc y tế cao nhất.

Tính đến nay, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch. Thi thể của quân nhân tử trận đã được đưa về Mỹ trong lễ tiếp nhận tại Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware.

Những địa điểm Mỹ-Israel đã không kích Iran từ ngày 28/2 đến nay, bao gồm Kho tên lửa đạn đạo, Căn cứ quân sự Parchin, Sân bay quốc tế Mehrabad, Nơi ở của các quan chức làm việc cho Lãnh tụ Tối cao, Kho chứa dầu Shahran và Trụ sở Bộ Tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia Iran. Đồ họa: CNN

Giá xăng sẽ hạ

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng cuộc chiến của Mỹ tại Iran có thể giúp giảm giá xăng tại Mỹ xét về “dài hạn”.

Tuyên bố được được Nhà Trắng đưa ra trong cuộc họp báo chiều 10/3, giữa bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 10/3. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Leavitt nói: “Người dân Mỹ có thể yên tâm rằng đợt tăng giá dầu và khí đốt gần đây chỉ mang tính tạm thời. Chiến dịch tại Iran sẽ khiến giá xăng thấp hơn xét về dài hạn”.

Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng không nêu rõ bao lâu nữa giá năng lượng sẽ bắt đầu giảm. Bà Leavitt cho biết chính quyền đang tìm cách hạn chế cú sốc năng lượng do xung đột gây ra, bao gồm đề xuất bảo hiểm cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đối với một số quốc gia.

Theo bà Leavitt, quân đội Mỹ đang chuẩn bị thêm các phương án hành động theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, nhằm đảm bảo tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz sớm được thông suốt.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng khẳng định với CNN rằng giá xăng tăng chỉ là “biến động tạm thời” và sẽ sớm được giải quyết khi xung đột kết thúc.

Những địa điểm bị không kích tại khu vực Trung Đông tính đến ngày 10/3. Bao gồm (từ trái sang): Căn cứ Không quân của Anh ở Cyprus (đảo Síp) bị UAV không xác định tấn công; Israel tấn công Lebanon sau khi lực lượng Hezbolla nhắm vào các mục tiêu của Israel; Ít nhất 9 người chết ở Israel; 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kuwait; Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bị tấn công bởi 2 UAV nghi của Iran; Một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman; Khách sạn Fairmont ở Dubai (UAE) trúng đạn. Đồ họa: CNN

Phát biểu tại cuộc họp của các nghị sĩ đảng Cộng hòa diễn ra ở Doral, bang Florida, ông Johnson khẳng định các nhiệm vụ của chiến dịch tại Iran đã sắp hoàn tất.

“Tổng tư lệnh đã nói rằng chiến dịch tại Iran sẽ sớm khép lại, vì vậy giá xăng sẽ điều chỉnh ngay sau đó. Eo biển Hormuz sẽ được mở trở lại. Có thể mất vài tuần, nhưng giá xăng sẽ giảm. Đây chỉ là biến động tạm thời, xét trong bức tranh toàn cảnh về lâu dài, Mỹ sẽ trở lại vị thế thống trị về năng lượng”, ông Johnson nói.

Iran phóng loạt tên lửa mới vào các mục tiêu của Israel và Mỹ Chuẩn tướng Majid Mousavi của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố từ nay sẽ chỉ sử dụng những loại tên lửa mang đầu đạn nặng trên một tấn sau khi các đợt phóng tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông ngày 9/3.