Người dân hòa cùng khối diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố

Đội hồng kỳ A80 là lực lượng tiêu biểu trong các buổi lễ lớn của quân đội, với đội hình chỉnh tề, bước chân dứt khoát và đồng bộ. Trên tay các chiến sĩ, tung bay lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tạo nên hình ảnh thiêng liêng, hào hùng, vừa trang nghiêm vừa khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Văn Nguyện.

Khối Hồng kỳ đi theo hướng rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai về sân vận động Quần Ngựa. Ảnh: Văn Nguyện.

Tại khu vực Hoàn Kiếm, hàng dài nữ quân nhân trong bộ quân phục chỉnh tề, tay vững vàng cầm cờ Tổ quốc và quân kỳ rực đỏ. Dưới nắng vàng rực rỡ, từng bước chân của họ dứt khoát, rắn rỏi, mạnh mẽ, vang lên nhịp nhàng, tạo nên âm hưởng hùng tráng giữa lòng thủ đô. Ảnh: Phương Lâm.

Hình ảnh những người chiến sĩ tiến bước giữa vòng tay nhân dân hiện lên đầy xúc động. Trên những tuyến phố, từng hàng người dân đứng chật kín hai bên đường, ánh mắt dõi theo từng bước chân quân phục xanh rắn rỏi. Những bàn tay giơ cao vẫy chào, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn ánh mắt tự hào, tin tưởng như tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ chiến sĩ. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách quân dân dường như tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết thiêng liêng, tạo nên bức tranh giàu tình cảm. Ảnh: Duy Hiệu.

Khối nữ quân nhân A80 xuất hiện trong đội hình diễu binh với dáng đi đều tăm tắp, bước chân dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng và kiêu hãnh. Trong bộ quân phục chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn, những nữ quân nhân mang đến hình ảnh vừa cứng rắn, vừa mềm mại, thể hiện bản lĩnh và kỷ luật thép của người lính. Ảnh: Phương Lâm.

Dưới tiết trời oi bức của Hà Nội, nhưng nữ quân nhân tươi cười giao lưu với người dân. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt rám nắng, áo thấm ướt sau lưng nhưng ánh mắt toát lên kiên định. Sự kết hợp giữa nét mạnh mẽ, kỷ luật và vẻ duyên dáng, tươi tắn khiến hình ảnh các nữ quân nhân trở nên vừa kiêu hãnh, vừa gần gũi với người dân. Ảnh: Việt Linh.

Từng khối diễu binh, diễu hành tiến bước hiên ngang qua các tuyến phố rộng lớn. Dòng người đứng san sát hai bên đường, tay vẫy cờ đỏ sao vàng, miệng hân hoan reo vang những tràng pháo tay cổ vũ. Những bước chân đều tăm tắp, tiếng nhạc quân hành rộn rã hòa cùng tiếng hò reo, tạo nên bầu không khí sục sôi, vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Ảnh: Việt Hà.

Người dân hào hứng, chăm chú nhìn các đội diễu binh đi qua cung đường Trần Khánh Dư, Hà Nội. Ảnh: Văn Nguyện.

Khối nữ quân nhạc là hàng ngũ nhạc công chỉnh tề trong quân phục trắng trang nhã, áo cài khuy vàng sáng bóng. Trên tay họ là những nhạc cụ kèn đồng, trống... đồng loạt cất lên những giai điệu hùng tráng, sôi nổi, tiếp thêm khí thế cho cả đoàn quân. Từng bước chân đều đặn, mạnh mẽ mà vẫn uyển chuyển, gương mặt các nữ quân nhân rạng ngời, tươi tắn xen lẫn niềm tự hào. Ảnh: Phương Lâm.

