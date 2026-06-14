Người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều kỷ lục

Đến cuối tháng 3, số dư tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng đã đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới.

Người dân gửi hơn 10,5 triệu tỷ đồng vào ngân hàng. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết tháng 3, số dư tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 10,56 triệu tỷ đồng , tăng 2,2% so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, số dư tiền gửi của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế đến cuối tháng 3 đạt hơn 6 triệu tỷ đồng , giảm 2,7% so với cuối năm 2025. Diễn biến này phần nào phản ánh nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của khu vực doanh nghiệp trong những tháng đầu năm.

Diễn biến kể trên đồng nghĩa với việc người dân đã mang thêm 200.000 tỷ đồng gửi vào các ngân hàng trong quý I. Còn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, số dư tiền gửi này đã tăng hơn 3 triệu tỷ đồng .

Ngược lại, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lại giảm ròng số dư tiền gửi này.

Xu hướng gia tăng tiền gửi diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có dấu hiệu nhích lên từ cuối năm 2025 và tiếp tục được nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng trong những tháng đầu năm nay nhằm thu hút nguồn vốn.

Bên cạnh đó, các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán hay một số loại tài sản khác dù ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn không ít biến động. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế và thị trường còn nhiều yếu tố khó lường, ngân hàng tiếp tục được xem là điểm đến ưu tiên của dòng tiền nhàn rỗi nhờ khả năng bảo toàn vốn, mức sinh lời ổn định và mức độ rủi ro thấp hơn so với nhiều kênh đầu tư khác.

Theo NHNN, đến hết tháng 3, tổng phương tiện thanh toán (không bao gồm các giấy tờ có giá) đạt hơn 19,6 triệu tỷ đồng , tăng 0,98% so với cuối năm 2025.