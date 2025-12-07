Người dân Cuba xuống đường phản đối chính sách của Mỹ đối với Venezuela

Hàng trăm người dân Cuba đã tập trung tại thủ đô La Habana ngày 6/12 để lên tiếng phản đối chính sách của Mỹ đối với Venezuela. Họ vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Người dân xuống đường tham gia cuộc tuần hành tại Cuba. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), những người tham gia cuộc tuần hành đã giương biểu ngữ với dòng chữ “Venezuela không phải là mối đe dọa, Venezuela là hy vọng” đồng thời mang theo hình ảnh cố Chủ tịch Fidel Castro và cố Tổng thống Hugo Chavez (video dưới, nguồn: Reuters).

Đại sứ Venezuela tại Cuba - ông Orlando Maneiro đã gửi lời cảm ơn Cuba vì sự đoàn kết và lên án điều ông mà gọi là hành động gây hấn của Mỹ nhằm vào chủ quyền Venezuela.

Cuộc tuần hành ở Cuba tái khẳng định sự ủng hộ dành cho chính phủ Venezuela và chỉ trích chính sách của Mỹ đối với khu vực.

Sự kiện được tổ chức sau nhiều tháng Mỹ gia tăng sức ép lên Venezuela, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy... Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng 11 còn tuyên bố không phận Venezuela “cần được đóng hoàn toàn vì lý do an toàn”.

Trong nhiều thập niên qua, Cuba và Venezuela vẫn giữ mối liên hệ chính trị – kinh tế mật thiết, thường xuyên đứng cùng một lập trường trước các chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3/12 cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó 10 ngày. Theo ông, cuộc trò chuyện này diễn ra trong bầu không khí tôn trọng và thân thiện.

Bên cạnh đó, Tổng thống Venezuela nhận định rằng Caracas hoan nghênh nếu cuộc điện đàm đánh dấu bước tiến hướng tới đối thoại tôn trọng giữa hai quốc gia, bởi Venezuela luôn theo đuổi hòa bình.

Tổng thống Trump hôm 1/12 cũng xác nhận đã điện đàm với người đồng cấp Venezuela Maduro nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết.