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Kinh doanh

Người dân 'check' quy hoạch Hà Nội thế nào?

  • Thứ ba, 7/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Hà Nội đã có hệ thống tra cứu quy hoạch trực tuyến, song người dân cần sử dụng đúng nguồn dữ liệu chính thống để tránh rủi ro khi giao dịch bất động sản.

Người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch Hà Nội trực tuyến qua hệ thống do thành phố cung cấp. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch tại Hà Nội đang gia tăng, đặc biệt sau khi thành phố công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Theo thông tin từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, nhiều người dân quan tâm đến việc khu đất hoặc dự án mình dự định mua có thuộc diện quy hoạch hay không, song không phải mọi thông tin trên Internet đều là nguồn dữ liệu chính thức.

Hiện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm tra cứu Quy hoạch tổng thể Thủ đô và các đồ án quy hoạch phân khu. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được công khai vào tháng 11 năm nay.

Trong thời gian phần mềm mới chưa được đưa vào vận hành chính thức, người dân vẫn có thể tra cứu thông tin quy hoạch thông qua hệ thống trực tuyến do thành phố cung cấp.

Theo hướng dẫn từ cơ quan quản lý, người dân có thể truy cập Hệ thống tra cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội tại địa chỉ (https://qhkhsdd.hanoi.gov.vn). Hệ thống hỗ trợ tra cứu theo nhiều hình thức như địa chỉ nhà, tên đường, thửa đất, tọa độ GPS hoặc địa bàn hành chính (phường, xã).

Sau khi nhập thông tin cần tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị vị trí trên nền bản đồ số hoặc ảnh vệ tinh. Người dùng có thể bật các lớp dữ liệu để xem thông tin quy hoạch sử dụng đất, ranh giới quy hoạch và các dữ liệu liên quan đã được cơ quan chức năng công bố.

Theo thông tin từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố, Quy hoạch tổng thể Thủ đô chỉ xác định định hướng phát triển chung của thành phố. Các thông tin cụ thể về từng khu vực sẽ được thể hiện trong quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Bên cạnh hệ thống tra cứu quy hoạch, người dân cũng có thể theo dõi các đồ án quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Đây là nơi cập nhật các quyết định phê duyệt quy hoạch, đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cùng nhiều văn bản liên quan.

Ngoài ra, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cũng thường xuyên công bố các nghiên cứu, đồ án quy hoạch và thông tin chuyên ngành để người dân, doanh nghiệp tham khảo.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội lưu ý trong thời gian phần mềm tra cứu mới chưa hoàn thiện, nếu cần thông tin phục vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý, người dân nên gửi đề nghị đến UBND cấp phường hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố để được cung cấp thông tin chính thức.

Cơ quan này cũng khuyến cáo các ứng dụng, website hoặc dữ liệu quy hoạch không do cơ quan Nhà nước xây dựng không phải là nguồn thông tin chính thống. Việc sử dụng dữ liệu từ các nền tảng không được cơ quan có thẩm quyền công bố có thể khiến người dân tiếp cận thông tin chưa được cập nhật hoặc hiểu không đầy đủ về tình trạng quy hoạch của khu đất.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, sau khi phần mềm tra cứu mới hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức, dữ liệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô cùng các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được công bố trên các nền tảng chính thức của thành phố. Việc số hóa dữ liệu và mở rộng khả năng tra cứu trực tuyến được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh hơn, nâng cao tính minh bạch trong công tác quy hoạch, đồng thời hạn chế rủi ro khi thực hiện các giao dịch bất động sản.

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Thủy Tiên

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