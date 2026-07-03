Người Hà Nội hoang mang vì nhà bỗng nhiên dính 'quy hoạch trên mạng'

Hàng loạt trang mạng có nội dung thông tin quy hoạch được người dân truyền tay nhau tra cứu rồi nhận về kết quả "gây hoang mang", vì sao nhà mình lại nằm trong quy hoạch.

Nhiều ngày qua, người dân trên địa bàn Hà Nội nháo nhác hỏi nhau cách tra cứu quy hoạch để xem nhà của mình có "dính" quy hoạch hay không để còn chuẩn bị tâm thế.

Nhiều thông tin quy hoạch trôi nổi trên không gian mạng không khỏi khiến người dân lo lắng.

Hoang mang vì nhà bỗng nhiên dính quy hoạch

Chị Nguyễn Thúy Hà ở phố Văn Miếu (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho hay, do gia đình thay đổi sử dụng kế hoạch sử dụng đối với 2 căn nhà ở phố Văn Miếu nhưng lại lo ngại vướng vào quy hoạch, khi bỏ chi phí ra đầu tư thì lại gặp cảnh giải phóng mặt bằng. Bởi vậy, chị Hà đã hỏi han người thân cũng như đồng nghiệp thông tin về quy hoạch khu vực hai căn nhà của gia đình.

"Sau một tuần kiểm tra các trang quy hoạch được đồng nghiệp, người thân giới thiệu thì bỗng nhiên thấy toàn bộ nhà mình nằm trong quy hoạch công viên cây xanh mà ngỡ ngàng. Gia đình đành phải bỏ kế hoạch sử dụng mới đối với căn nhà và để nguyên vì lo ngại bỏ chi phí lớn ra đầu tư rồi lại bị thu hồi đất. Tôi đã hỏi nhiều người nhưng ai cũng không biết xem quy hoạch chính thức ở đâu, chỉ biết xem trên một số trang mạng truyền tay nhau", chị Hà chia sẻ.

Cũng trong cảnh bất ngờ, chị Phạm Thị Hằng ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội "ngã ngửa" khi vào kiểm tra quy hoạch nhà mình ở trang mạng iquyhoach.com. Trang này giới thiệu đây là quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

"Tôi vào kiểm tra thì nhà mình nằm trong quy hoạch mở rộng đường Phạm Văn Đồng. Trong khi tuyến đường này mới hoàn thành mở rộng to đẹp vài năm thì còn tiếp tục mở rộng nữa hay sao mà lấy vào đến phần đất của gia đình tôi?", chị Phương băn khoăn.

Chị Hà hay chị Phương chỉ là một trong số ít ví dụ điển hình của rất nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Từ khi Hà Nội công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, hàng loạt các trang mạng "ăn theo", giới thiệu "quy hoạch Hà Nội" khiến một bộ phận người dân quan tâm vào xem rồi lại hoang mang vì không biết tính xác thực đến đâu.

Dù không tin tưởng hoàn toàn vào quy hoạch mà các trang mạng trôi nổi đang cung cấp nhưng chị Hà cũng không biết xem thông tin quy hoạch chi tiết khu vực nhà mình đang sinh sống ở đâu cho chính thống để còn xây dựng kế hoạch sử dụng cho phù hợp. Đây cũng là băn khoăn của đa số người dân Thủ đô hiện nay.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm chủ yếu mang tính định hướng chiến lược, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và định hướng phát triển dài hạn.

Người dân xem quy hoạch chính thống ở đâu?

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho hay, Sở đã nắm được tình trạng một số nền tảng bên ngoài sử dụng thông tin liên quan đến quy hoạch để thu hút người dùng, tuy nhiên đây đều là các trang đưa thông tin không chính thống, người dân cần cảnh giác.

Người dân muốn có nhu cầu nhận thông tin quy hoạch về khu vực mình đang sinh sống, làm việc thì có thể đề nghị cung cấp thông tin từ Sở Quy hoạch- Kiến trúc hoặc UBND các phường, xã trên địa bàn.

"Thông tin quy hoạch là thủ tục hành chính được thực hiện theo Dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan chuyên môn về quy hoạch ở chính quyền các cấp sẽ cung cấp thông tin quy hoạch theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Người dân chỉ cần lên Cổng dịch vụ công của Trung tâm hành chính công nộp yêu cầu theo quy định", ông Kỳ Anh cho hay.

Theo ông Kỳ Anh, việc nộp yêu cầu trên các Cổng hành chính công sẽ giúp người dân không phải đi lại, đồng thời đảm bảo việc đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch được đầy đủ, chính thống, góp phần hỗ trợ cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin quy hoạch tới người dân, tổ chức được thuận lợi, đồng thời bảo vệ quyền lợi của tổ chức, cá nhân.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đang xây dựng một phần mềm tra cứu quy hoạch riêng nhưng mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, chưa chính thức cung cấp rộng rãi.

Bởi quy hoạch này phải chờ các quy hoạch phân khu cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm hoàn thành, dự kiến khoảng cuối năm 2026 sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành chính thức.

Dù vậy, ông Kỳ Anh cũng nhấn mạnh, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm chủ yếu mang tính định hướng chiến lược, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và định hướng phát triển dài hạn, không phải là công cụ để người dân sử dụng nhằm kiểm tra trực tiếp một căn nhà, một thửa đất cụ thể.

Quy hoạch tổng thể 100 năm không thể sử dụng để tra cứu phục vụ nhu cầu dân sinh hằng ngày mà chủ yếu dành cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu định hướng phát triển.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân không theo thông tin quy hoạch không chính thống đang trôi nổi trên không gian mạng hiện nay.

Nghi vấn "hack" dữ liệu quy hoạch Thủ đô 10 năm? Mới đây, nền tảng tra cứu quy hoạch lớn trên mạng được cho là hack dữ liệu từ Quy hoạch Thủ đô 10 năm để đưa lên website thu hút người dân. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, phần mềm tra cứu quy hoạch riêng đang ở giai đoạn thử nghiệm, chưa chính thức cung cấp rộng rãi. Vừa qua, khi Sở Quy hoạch - Kiến trúc đưa hệ thống này lên khu vực trải nghiệm tại triển lãm, một số đối tượng đã lợi dụng sơ hở để can thiệp vào hệ thống. "Chúng tôi vừa phát hiện lỗ hổng, có người ngoài trà trộn vào, "hack" và cài đặt link Guland đè lên phần mềm của Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội để dẫn sang nền tảng riêng", lãnh đạo sở này cho hay. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội đã xử lý, ngắt kết nối và cập nhật lại hệ thống trong ngày. Sàn giao dịch thương mại điện tử Guland.vn do Công ty CP bất động sản Guland làm chủ sở hữu. Được thành lập từ những năm 2021, Guland là sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin bất động sản, dịch vụ bất động sản trong và ngoài nước cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu về bất động sản và các dịch vụ khác liên quan đến bất động sản. Người đại diện hiện tại là ông Lê Đại Dương.