Tái cấu trúc không gian đô thị thế nào theo quy hoạch Hà Nội 100 năm?

Hà Nội định hướng cải tạo khu vực trung tâm, phát triển các khu đô thị gắn với đường sắt đô thị (TOD), khai thác không gian ngầm theo nhiều tầng.

Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được công bố, Hà Nội sẽ tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị theo nguyên tắc “cải tạo tích cực - tái thiết thích ứng”.

Thành phố định hướng cải tạo khu vực trung tâm, phát triển các khu đô thị gắn với đường sắt đô thị (TOD), khai thác không gian ngầm theo nhiều tầng, đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và sử dụng hiệu quả quỹ đất.

Đông đảo người dân đến Bảo tàng Hà Nội tra cứu quy hoạch, tìm hiểu định hướng phát triển của khu vực nơi ở theo đồ án mới được phê duyệt. Ảnh: Viên Minh/VTC News.

Một trong những nội dung trọng tâm là tái cấu trúc khu vực trung tâm và hệ thống mặt nước. Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ tái thiết khu vực trung tâm gắn kết chặt chẽ với trục cảnh quan sông Hồng, đồng thời từng bước hồi sinh các dòng sông nội đô như Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích,...

Song song đó, thành phố tiếp tục bảo tồn các không gian đặc thù, gồm khu phố cổ (36 phố phường), khu phố cũ và các khu vực dân cư đặc trưng lâu đời, khu vực hồ Tây và vùng phụ cận; đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt các di sản có giá trị như Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng các không gian văn hóa đặc trưng khác.

Đối với các khu vực vành đai 1, vành đai 2 và vành đai 3, Hà Nội sẽ từng bước mở rộng, cải tạo và tái cấu trúc theo hướng lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn.

Việc triển khai được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả, nâng cao chất lượng đô thị, đồng thời đảm bảo môi trường, sinh kế của người dân, tạo dư địa, động lực phát triển.

Thành phố sẽ tái thiết đô thị gắn với mô hình giao thông (TOD), ưu tiên cải tạo, tái thiết đô thị xung quanh mạng lưới các ga đường sắt đô thị để hình thành các khu phức hợp đa chức năng mật độ cao; tập trung thực hiện tại các tổ hợp nhà ga đầu mối trọng điểm như: ga Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Thường và các điểm nút giao thông chiến lược khác để tối ưu hóa năng lực vận tải công cộng khối lượng lớn.

Một trong những điểm nổi bật của quy hoạch là chuyển từ tư duy khai thác mặt bằng sang khai thác hiệu quả tài nguyên không gian theo chiều đứng.

Theo đó, Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị đa tầng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm áp lực lên mặt đất, mở rộng không gian công cộng, cây xanh và mặt nước, đồng thời tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Không gian ngầm cũng được quy hoạch theo nhiều lớp chức năng. Tầng nông từ mặt đất đến độ sâu khoảng 15 m ưu tiên bố trí các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, hành lang đi bộ ngầm, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Ở độ sâu từ 15m đến 30m sẽ bố trí các đầu mối đường sắt đô thị, kho bãi ngầm, hào kỹ thuật tổng hợp, công trình phòng tránh thiên tai và kho dự trữ chiến lược.

Tầng cận sâu từ 30m đến 50m dành cho các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, hệ thống trữ nước ngầm quy mô lớn và các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh. Không gian sâu dưới 50 m được xác định là quỹ dự trữ chiến lược và chưa khai thác trong thời kỳ quy hoạch.

Theo lộ trình, đến năm 2045, tỷ lệ xây dựng không gian ngầm tại khu vực đô thị trung tâm được đặt mục tiêu đạt từ 20% diện tích đất trở lên; đến năm 2065 đạt khoảng 40%.

Trong tương lai, Hà Nội cũng nghiên cứu phát triển kinh tế tầm thấp với taxi bay eVTOL, thiết bị bay không người lái (drone), cùng hệ thống giám sát đô thị thông minh.

Không gian trên 3.000m được kiểm soát phục vụ hành lang bay quốc tế, nội địa, viễn thông, quan trắc khí hậu và quốc phòng.