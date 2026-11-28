Nghiên cứu mới cho thấy người năng động, sáng tạo và thích khám phá những điều mới mẻ lại có xu hướng độc thân cao hơn.

Người có tính cách cởi mở, thích khám phá những trải nghiệm mới có xu hướng độc thân cao hơn. Ảnh: Pexels.

Phân tích dữ liệu từ hàng nghìn người tại Đức, các nhà nghiên cứu phát hiện một số đặc điểm tính cách có mối liên hệ với tình trạng quan hệ tình cảm. Trong đó, mức độ cởi mở với trải nghiệm mới là yếu tố đáng chú ý, đặc biệt ở phụ nữ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra những đặc điểm khác có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt đầu và duy trì một mối quan hệ. Dù vậy, các tác giả nhấn mạnh độc thân không đồng nghĩa với bất hạnh hay có vấn đề về tính cách, theo New York Post.

Người thích khám phá có xu hướng độc thân cao hơn

Để tìm hiểu mối liên hệ giữa tính cách và tình trạng tình cảm, giáo sư Elyakim Kislev thuộc Đại học Hebrew Jerusalem (Israel) cùng cộng sự phân tích 5 nhóm đặc điểm tính cách lớn, gồm: cởi mở, hướng ngoại, bất ổn cảm xúc, tận tâm và dễ chịu.

Những người tham gia trả lời bảng câu hỏi về tính cách và lịch sử quan hệ tình cảm. Nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 14 đợt khảo sát thuộc một nghiên cứu dài hạn quy mô lớn tại Đức.

Kết quả cho thấy người có mức độ hướng ngoại, tận tâm và dễ chịu cao thường có khả năng đang trong một mối quan hệ lớn hơn. Đặc biệt, những người đàn ông cởi mở, năng động và thường xuyên giao tiếp xã hội có xu hướng có đời sống tình cảm phong phú hơn.

Tuy nhiên, một kết quả đáng chú ý là những đặc điểm thường được nhiều người tìm kiếm ở đối phương như tò mò, sáng tạo và thích trải nghiệm mới lại xuất hiện nhiều hơn ở nhóm độc thân.

Cụ thể, người có điểm số cao về mức độ cởi mở với trải nghiệm mới có tỷ lệ độc thân cao hơn đáng kể. Mối liên hệ này thể hiện rõ hơn ở phụ nữ.

Theo nhóm nghiên cứu, tính cách cởi mở có thể khiến một người ít có động lực gắn bó lâu dài với đối phương. Trong khi đó, sự tận tâm giúp họ duy trì những kỹ năng cần thiết để xây dựng mối quan hệ bền vững.

Trong cuốn Tâm lý học tính cách của Trâu Hoành Minh, do Phi Tường dịch, giới thiệu 9 kiểu tính cách cùng những đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của mỗi kiểu người.

Thông qua các ví dụ và lý giải về tính cách, tác giả giúp độc giả có thêm góc nhìn để nhận diện bản thân, hiểu cách mình tương tác với những người xung quanh. Nội dung sách cũng đề cập đến việc tính cách ảnh hưởng thế nào trong công việc, tình yêu và các mối quan hệ xã hội.

Cuốn Tâm lý học tính cách của Trâu Hoành Minh giúp độc giả nhận diện 9 kiểu tính cách, từ đó hiểu hơn về bản thân và cách ứng xử trong các mối quan hệ. Ảnh: Fahasa.

Ngoài ra, nghiên cứu còn phát hiện xu hướng tâm thần và ái kỷ có mối liên hệ với tình trạng độc thân. Đây là hai trong ba đặc điểm thuộc nhóm tính cách Dark Triad (Bộ ba tính cách đen tối), bên cạnh chủ nghĩa Machiavelli.

Theo các tác giả, người có xu hướng tâm thần thường bốc đồng, thiếu đồng cảm và ít cảm thấy hối hận về hành động của mình. Những đặc điểm này có thể cản trở việc hình thành và duy trì mối quan hệ lâu dài.

Ngược lại, người có mức độ Machiavelli cao lại ít có khả năng độc thân hơn, nhưng mối liên hệ này chủ yếu xuất hiện trong các mối quan hệ ngắn hạn. Đây là kiểu tính cách đề cao lợi ích cá nhân, thường sử dụng sự tính toán và chiến lược để đạt mục đích.

Theo nhóm nghiên cứu, những người này thường giỏi tâng bốc và tạo thiện cảm với người khác, nhờ đó thuận lợi hơn trong việc hẹn hò. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Personality.

Độc thân không đồng nghĩa với bất hạnh

Những khác biệt về tính cách không chỉ ảnh hưởng đến việc một người tìm kiếm đối tượng phù hợp mà còn có thể tác động đến cách họ ứng xử khi yêu.

Những mâu thuẫn, cảm giác chán nản hoặc khó duy trì sự gắn bó cũng là những khía cạnh được Vũ Chí Hồng phân tích trong cuốn Tâm lý học tình yêu.

Thông qua lăng kính triết học và những quan điểm của các trường phái tư tưởng khác nhau, tác giả lý giải nhiều trạng thái tâm lý trong tình yêu, từ những cuộc cãi vã, quan hệ ngoài luồng đến cảm giác chán nản khi yêu xa hoặc yêu lâu.

Qua đó, sách giúp độc giả nhìn nhận những biến chuyển trong cảm xúc và tâm lý của con người khi bước vào một mối quan hệ.

Dù chỉ ra mối liên hệ giữa một số đặc điểm tính cách và tình trạng độc thân, nghiên cứu không kết luận người chưa có đôi mắc vấn đề tâm lý hoặc sẽ hạnh phúc hơn nếu tìm được người yêu.

Độc thân không đồng nghĩa với cô đơn hay bất hạnh, mỗi người có cách tận hưởng cuộc sống riêng. Ảnh: Toàn Văn/Pexels.

Tác giả chính Elyakim Kislev cho rằng xã hội thường xem độc thân là một trải nghiệm giống nhau đối với tất cả. Tuy nhiên, mỗi người có cách cảm nhận và đối diện với tình trạng này khác nhau. Áp lực từ gia đình và những kỳ vọng của xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ.

Ông nhấn mạnh cần xem xét cách mỗi người trải nghiệm cuộc sống độc thân, thay vì chỉ đánh giá họ dựa trên tình trạng quan hệ. Cùng một thay đổi trong tính cách nhưng có thể dẫn đến những kết quả khác nhau, tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của mỗi người.

Do đó, việc chưa tìm được người yêu không đồng nghĩa với việc một người có điều gì bất thường. Họ vẫn có thể hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống thường ngày mà không cần phải ở trong một mối quan hệ tình cảm.