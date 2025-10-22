‘Người chồng tàng hình’ của tân Thủ tướng Nhật Bản

Ông Taku Yamamoto, chồng của tân Thủ tướng Sanae Takaichi, cho biết sẽ “ẩn mình” đứng sau hậu thuẫn vợ và mong bà không làm việc quá sức giữa trọng trách lịch sử.

Bà Sanae Takaichi và chồng Taku Yamamoto trong đám cưới năm 2004. Ảnh: nikkansports.

Trả lời phóng viên hôm 21/10, ông Taku Yamamoto bày tỏ rằng ông sẽ là một “người chồng tàng hình”, âm thầm đứng sau ủng hộ vợ mình - vị nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

“Khác với phương Tây, ở Nhật Bản, người bạn đời nên tránh thu hút quá nhiều sự chú ý”, ông chia sẻ.

Từng là nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) như bà Takaichi, ông tiết lộ rằng bản thân bị cuốn hút bởi sự đối lập giữa vẻ ngoài cứng rắn và nét nữ tính của vợ. Hai người kết hôn năm 2004, ly hôn vào năm 2017 do bất đồng chính kiến, nhưng sau đó tái hợp và hiện sống cùng nhau trong khu nhà dành cho các nghị sĩ tại quận Akasaka, Tokyo.

Ông miêu tả vợ mình là “người làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác”, với căn phòng luôn ngập trong sách vở và tài liệu nghiên cứu.

Cả hai từng thuộc phe chính trị do cựu Thủ tướng Yoshiro Mori lãnh đạo khi mới kết hôn. Sau khi bà Takaichi mất ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2003, họ bắt đầu gắn bó sâu sắc hơn - thời điểm Yamamoto tuyển em trai của Takaichi làm thư ký riêng.

Taku Yamamoto, chồng của Thủ tướng mới của Nhật Bản Sanae Takaichi và là cựu thành viên của LDP. Ảnh: Reuters.

Trong khi bà Takaichi được biết đến là chính trị gia bảo thủ cứng rắn, ông Yamamoto lại có xu hướng ôn hòa. Sự khác biệt ấy bộc lộ rõ vào cuộc đua lãnh đạo LDP năm 2012, khi Yamamoto ủng hộ Shigeru Ishiba, còn Takaichi đứng về phía Shinzo Abe - người cuối cùng giành chiến thắng và trở lại cầm quyền.

Căng thẳng giữa hai phe được cho là leo thang đến mức họ không còn bàn chuyện chính trị trong nhà, và đến năm 2017, cả hai ra tuyên bố ly hôn, viện dẫn lý do “khác biệt quan điểm chính trị”.

Yamamoto cho biết ông phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt năm ngoái và bị đột quỵ đầu năm nay, song hiện đang hồi phục.

“Cô ấy luôn lo cho sức khỏe của tôi, nên tôi cũng mong bà ấy đừng làm việc quá sức”, ông nói.

Theo các tờ báo Nhật, ông Taku Yamamoto từng cầu hôn bà Sanae Takaichi qua điện thoại vào năm 2004 - một khoảnh khắc vừa giản dị vừa đặc biệt.

“Anh có chứng chỉ đầu bếp, nên cả đời này anh sẽ đảm bảo em luôn được ăn ngon,” ông Yamamoto nói, theo hãng Jiji Press.

Bà Takaichi Sanae, người ngưỡng mộ “Bà đầm thép” Margaret Thatcher, kể rằng ban đầu bà cảm thấy chồng mình là “một người khá lạnh lùng, khó gần và không khiến tôi dễ chịu”.

Tuy nhiên, Yamamoto đã khiến bà đổi lòng khi nhẹ nhàng nói: “Nếu em thật sự muốn tìm một người bạn đời, thì anh xin được là ứng cử viên”.