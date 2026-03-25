Người chơi 'Ai là triệu phú' lỡ 250 triệu vì câu trích quen thuộc

Dù dừng lại ở 150 triệu, hành trình của Trường Giang vẫn đáng nhớ, và nhắc rằng đôi khi một chi tiết nhỏ trong sách vở cũng có thể quyết định cơ hội lớn.

Sau 20 năm phát sóng, gameshow Ai là triệu phú lần đầu ghi nhận người chơi chạm mốc 150 triệu đồng ở câu hỏi số 14. Nhân vật tạo nên cột mốc này là Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tại Hà Nội, ngày 17/7/1966. Nguồn: vietnamplus.

Ngay từ đầu, anh thể hiện sự điềm tĩnh, nền tảng kiến thức vững vàng và chiến thuật sử dụng quyền trợ giúp hợp lý. Hành trình tiến sâu của Trường Giang cũng góp phần tạo nên một trong những tập phát sóng kịch tính hiếm hoi của chương trình trong nhiều năm trở lại đây.

Điểm mấu chốt nằm ở câu hỏi số 15, quyết định mức thưởng 250 triệu đồng: “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” được nêu trong văn kiện nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?”.

Các phương án trả lời được đưa ra gồm: A. Di chúc B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C. Đường Kách mệnh D. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Đây là câu hỏi tưởng quen thuộc nhưng lại “đánh đố” ở độ chính xác của nguồn trích dẫn. Câu nói nổi tiếng này của Hồ Chí Minh không nằm trong Di chúc như nhiều người vẫn nghĩ, mà xuất hiện trong Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Văn kiện này được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ngày 17/7/1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra ác liệt. Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân, toàn quân kiên trì kháng chiến, đồng thời khẳng định niềm tin vào thắng lợi cuối cùng và viễn cảnh xây dựng lại đất nước sau chiến tranh.

Đáng chú ý, câu nói “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” nằm ở phần cuối của văn kiện, trong đoạn kết luận khi Người nói về tương lai đất nước sau ngày chiến thắng.

Người chơi Nguyễn Trường Giang.

Độ khó của câu hỏi nằm ở việc phân biệt các văn kiện. Những phương án như Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến hay Đường Kách mệnh đều quen thuộc, rất dễ gây nhầm lẫn nếu không nhớ chính xác ngữ cảnh.

Trước câu hỏi quyết định, Trường Giang tỏ ra phân vân. Khi không còn quyền trợ giúp và đứng trước nguy cơ rơi từ 150 triệu xuống 22 triệu đồng nếu trả lời sai, anh chọn dừng lại, một quyết định an toàn nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối.

Điều đáng nói, đây không phải là kiến thức xa lạ. Những văn kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được trích dẫn và nhắc lại trong đời sống chính trị - xã hội. Tuy nhiên, điều câu hỏi đòi hỏi không chỉ là "biết", mà là "biết chính xác".

Trong các gameshow như Ai là triệu phú, ranh giới giữa thành công và tiếc nuối đôi khi chỉ nằm ở một chi tiết rất nhỏ: một câu trích dẫn, một mốc thời gian hay một ngữ cảnh cụ thể.

Câu chuyện của Trường Giang vì thế cho thấy tri thức không chỉ giúp mở rộng hiểu biết mà còn có thể trở thành "chìa khóa" ở những thời điểm quyết định. Nếu xác định đúng nguồn gốc câu nói thuộc Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, rất có thể anh đã tự tin bước tiếp và chạm tới mốc 250 triệu đồng.