Người chết lâm sàng kể 11 phút 'tách khỏi cơ thể', nhìn thấy địa ngục

Trong 11 phút ngừng tim, bà Charlotte Holmes thấy mình tách khỏi cơ thể, nhìn thấy thiên đường, địa ngục, gặp lại người thân đã khuất và đứa con bị sẩy 48 năm trước.





Bà Charlotte Holmes, 68 tuổi, sống tại bang Kansas (Mỹ), chưa từng nghĩ rằng buổi kiểm tra tim mạch định kỳ vào tháng 9/2019 lại trở thành ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà đã trải qua điều mà chính bà mô tả là “chết đi sống lại”, một trải nghiệm cận kề cái chết kéo dài 11 phút và để lại những ký ức ám ảnh suốt phần đời còn lại.

Theo lời kể, bà Charlotte đột ngột trở bệnh nặng trong cuộc hẹn khám tim mạch. Huyết áp của bà bất ngờ tăng vọt lên mức cực kỳ nguy hiểm là 234/134, khiến các bác sỹ lập tức yêu cầu nhập viện để theo dõi và kiểm soát. Các nhân viên y tế cảnh báo rằng, nếu huyết áp không được hạ xuống kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ lần nữa hoặc lên cơn đau tim bất cứ lúc nào.

Chồng bà, ông Danny Holmes, luôn túc trực bên cạnh khi đội ngũ y tế truyền dịch và dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm ổn định huyết áp. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Danny nhớ lại khoảnh khắc các bác sỹ đột ngột gọi báo động, lao vào cấp cứu và bắt đầu ép tim cho vợ mình. “Tôi đã tự hỏi liệu mình còn có thể đưa bà ấy về nhà được không”, ông nói, trong tâm trạng hoang mang tột độ.

Trong khi đội ngũ y tế nỗ lực giành giật sự sống cho Charlotte, bản thân bà lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Charlotte kể rằng, bà thấy mình như tách khỏi cơ thể, ở trạng thái “đứng phía trên” và quan sát toàn bộ cảnh cấp cứu diễn ra bên dưới. Bà nhìn thấy các y tá, bác sỹ xung quanh, thấy chồng mình đứng ở một góc phòng, lùi lại trong lo lắng.

Bà Charlotte thấy mình tách khỏi cơ thể, đi đến một thế giới khác.

Điều khiến Charlotte ấn tượng đầu tiên không phải là hình ảnh, mà là mùi hương: “Tôi ngửi thấy mùi hoa thơm nhất mà tôi từng ngửi trong đời. Ngay sau đó, tôi nghe âm nhạc vang lên. Khi 'mở mắt' trong trải nghiệm ấy, tôi tin chắc rằng mình đang ở thiên đường”.

Khi Charlotte bắt đầu lẩm nhẩm nói về những bông hoa, Danny lập tức nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ông nhìn quanh căn phòng bệnh viện và biết chắc rằng ở đó không hề có hoa. “Lúc đó tôi biết bà ấy không còn ở thế giới này nữa”, ông kể lại.

Sau này, các bác sỹ xác nhận, tim của Charlotte đã ngừng đập trong 11 phút và bà được xác định chết lâm sàng trong khoảng thời gian đó. Với Charlotte, 11 phút ấy không phải khoảng trống vô thức mà là một chuỗi trải nghiệm sống động đến từng chi tiết.

Charlotte kể rằng bà tiếp tục quan sát cơ thể mình từ bên ngoài, rồi bất chợt “mở mắt” và thấy một cảnh tượng rực rỡ. Charlotte mô tả thiên đường là một không gian tràn ngập vẻ đẹp, với cây cối, cỏ xanh và mọi thứ dường như đang chuyển động theo điệu nhạc. Theo bà, tất cả mọi thứ trên thiên đường đều tôn thờ Chúa.

Charlotte thừa nhận rằng, ngôn từ của con người không đủ để diễn tả những gì bà nhìn thấy: “Nó vượt xa mọi tưởng tượng của chúng ta, gấp triệu lần”. Trong không gian ấy, bà không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, đó là cảm giác bình an tuyệt đối và niềm vui thuần khiết. Các thiên thần dẫn dắt bà đi, và việc được “trở về nhà” không hề đi kèm lo âu hay hoảng sợ.

Trong hành trình ấy, Charlotte nhận ra những người thân đã khuất, bao gồm cha mẹ và chị gái của mình. Bà cũng nói rằng mình đã nhìn thấy “các vị thánh thời xưa”. Điều khiến bà ngạc nhiên là tất cả đều trông trẻ trung, khỏe mạnh, không ai mang dáng vẻ già yếu hay bệnh tật. “Họ trông như chỉ khoảng 30 tuổi, tôi vẫn nhận ra họ dù họ đang ở trong thân thể mới”, bà kể.

Giữa khung cảnh ấy, Charlotte nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lọi đến mức bà không dám nhìn thẳng. Dù vậy, bà tin chắc đó là “Cha trên trời”. Khoảnh khắc tiếp theo mang đến cho bà một sự xúc động sâu sắc hơn nữa, khi nhìn thấy một đứa trẻ mới biết đi. Ban đầu, Charlotte không hiểu đó là ai, cho đến khi nghe thấy giọng nói nói với mình: “Đây là con của con”.

Charlotte kể rằng, bà từng mất một đứa con khi mang thai được 5,5 tháng, cách đó 48 năm. Khi nhìn thấy đứa trẻ, bà nhớ lại khoảnh khắc các bác sỹ năm xưa thông báo đó là một bé trai, rồi đứa bé không qua khỏi. Trong trải nghiệm cận kề cái chết, bà được giải thích rằng những đứa trẻ ấy vẫn tiếp tục lớn lên ở thiên đường, nơi không tồn tại khái niệm thời gian như ở trần gian.

Bà kể lại nhìn thấy thiên đường và địa ngục khi chết lâm sàng.

Sau những hình ảnh đẹp đẽ ấy, Charlotte cho biết bà được “đưa xuống địa ngục”. Sự chuyển đổi đột ngột khiến bà gần như không thể chịu đựng. Bà mô tả mùi hôi thối nồng nặc, mùi thịt thối rữa và những tiếng la hét vang lên không ngừng. “Đó là mùi mà tôi sẽ không bao giờ quên”, bà nói.

Theo Charlotte, sự tương phản giữa thiên đường và địa ngục là điều gây ám ảnh nhất. Bà tin rằng những gì mình nhìn thấy được tiết lộ như một lời cảnh báo, rằng đó là nơi dành cho những người không thay đổi hành vi xấu của mình. “Đây là nơi họ sẽ ở”, bà nhớ lại thông điệp mà mình cảm nhận được.

Sau đó, Charlotte nghe thấy cha mình nói rằng, bà vẫn còn thời gian để quay trở lại và chia sẻ. Ngay khoảnh khắc ấy, bà cảm thấy như bị kéo mạnh trở lại cơ thể. Cảm giác đầu tiên khi trở về là cpn đau dữ dội và nỗi buồn sâu sắc, những cảm xúc ở mức độ mà bà chưa từng trải qua.

Charlotte kể, Danny nói với bà rằng đội ngũ y tế đã lao vào cấp cứu thêm một lần nữa trước khi bà mở mắt. Chính lúc đó, Danny nhận ra vợ mình có cơ hội sống sót và họ có thể trở về nhà.

Sau sự cố xảy ra vào tháng 9/2019, Charlotte phải nằm viện 2 tuần để điều trị và theo dõi trước khi hồi phục hoàn toàn. Kể từ đó, bà thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình trên các chương trình truyền hình, trong đó có The 700 Club.

Charlotte thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình trên các chương trình truyền hình.

Charlotte cho biết, bà kể lại trải nghiệm này vì tin rằng con người cần hy vọng: “Mọi người muốn biết rằng thực sự vẫn còn điều gì đó tốt đẹp ngoài kia. Họ muốn biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn”.

Bà khẳng định rằng, chia sẻ câu chuyện là một sứ mệnh. Charlotte cảm thấy mình được kêu gọi để dẫn dắt mọi người đến với đức tin, không phải vì bản thân bà đặc biệt, mà vì đó là điều bà tin rằng mình được giao phó. “Thiên đường còn tuyệt vời hơn những gì bạn có thể tưởng tượng”, Charlotte nhấn mạnh.

Kết thúc câu chuyện, người phụ nữ từng chết lâm sàng 11 phút khẳng định bằng giọng chắc chắn: “Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt bạn và nói rằng, thiên đường là có thật”.