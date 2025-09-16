Ngổn ngang dự án 'lên đời' quốc lộ 7

Sau 3 năm khởi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 vẫn chưa thể hoàn thiện khi còn nhiều hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án.

Dự án cải tạo nâng cấp (QL7) đoạn km0-km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) được khởi công từ tháng 9/2022. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 28 km.

Dù hạn hoàn thành chỉ còn hơn 1 tháng nhưng dự án QL7 vẫn đang thi công dang dở.

Dự án được chia làm 3 gói thầu xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2023. Tuy nhiên, dự án sau đó liên tục được gia hạn vì nhiều nguyên nhân. Bộ Giao thông vận tải (nay là ) sau đó đã gia hạn các gói thầu của dự án phải hoàn thành trong tháng 10 năm nay.

Trong quá trình thi công, do vướng mặt bằng trên tuyến khiến dự án liên tục bị chậm tiến độ. Cụ thể, các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không chấp thuận phương án đền bù, hỗ trợ, bồi thường (GPMB). Một số hộ tranh chấp, khởi kiện. Nhiều hộ dân yêu cầu đền bù phần đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, ngoài hiện trạng sử dụng đất...

Với những lý do trên, nhiều hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng, không cho đơn vị thi công dự án dù đã được các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động.

Nhiều đoạn trên tuyến hiện vẫn chưa có mặt bằng để thi công.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 4 (Bộ Xây dựng) tính đến ngày 12/9, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 54,79 km/55,4 km (đạt 98,9%) cả trái và phải tuyến. Phần mặt bằng chưa bàn giao khoảng 0,6 km/55,4 km chiếm 1,09% bao gồm 23 đoạn. Trong đó xã Diễn Châu và xã Minh Châu còn 21 đoạn với tổng chiều dài khoảng 0,47 km; xã Hợp Minh và Vân Tụ 2 đoạn với tổng chiều dài khoảng 0,13 km.

Về tình hình thi công, lũy kế sản lượng đến ngày 12/9 đạt 655,9/ 714,7 tỷ đồng , đạt 91,7% hợp đồng.

Ban Quản lý Dự án 4 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND các xã Diễn Châu, Minh Châu, Hợp Minh và Vân Tụ tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nhà nước; Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất.

Ban 4 cũng đề nghị Hội đồng GPMB tiếp tục tổ chức bảo vệ thi công trong tháng 9/2025 đối với một số hộ không đủ điều kiện để đền bù, đất không ảnh hưởng đến dự án hoặc xây dựng công trình trái phép trên đất lưu không đường bộ.

Trao đổi với PV ngày 15/9, ông Lê Mạnh Hiên - Chủ tịch UBND xã Minh Châu, Nghệ An - cho biết hiện xã này còn 12 hộ dân có đất ảnh hưởng đến dự án quốc lộ 7 nhưng chưa chấp thuận phương án hỗ trợ bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dẫn đến dự án bị chậm tiến độ, có nguy cơ bị cắt vốn.

Việc dự án chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến giao thông, cuộc sống của người dân 2 bên tuyến đường.

“Chủ trương, chính sách bồi thường GPMB đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, các hộ vẫn không đồng thuận, đưa ra một số yêu cầu trái quy định của pháp luật. Hội đồng GPMB QL7 và xã Diễn Cát đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, tuyên truyền, vận động nhưng các hộ vẫn không bàn giao mặt bằng, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện, chậm tiến độ thi công dự án, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân và giao thông trên tuyến. Xã Minh Châu đề nghị các hộ gia đình chấp hành bàn giao mặt bằng để thi công dự án”, ông Lê Mạnh Hiên nói.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn gửi Ban Quản lý dự án 4, các sở, công an tỉnh và các xã về việc khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7.

Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiến hành đồng thời tuyên truyền và cung cấp hồ sơ cho Công an tỉnh, hoàn thành lấy ý kiến thẩm định để tiến hành bảo vệ thi công, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành quy định trước ngày 20/9.

Tỉnh Nghệ An giao UBND các địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc chậm trễ trong bàn giao mặt bằng dẫn đến dự án không hoàn thành khi hết thời gian thực hiện.