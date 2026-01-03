Ngôi trường 'rich kid' Chao sắp học thạc sĩ

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, "rich kid" Chao (tên thật là Nguyễn Châu Anh) thông báo đã trúng tuyển chương trình thạc sĩ và nhận học bổng 25% từ Đại học Brown (Mỹ). Hai chương trình cô gái sinh năm 2003 trúng tuyển là chương trình thạc sĩ trực tuyến về Phân tích kinh doanh và chương trình thạc sĩ trực tuyến về Lãnh đạo tổ chức. Ảnh: @whynotchao.

Theo thông tin được công bố trên trang web chính thức, chương trình thạc sĩ online tại Đại học Brown kéo dài trong 16 tháng theo hình thức học trực tuyến, kèm theo một khoá học trực tiếp trong 3 ngày. Vào mùa xuân và mùa thu, sinh viên chính thức nhập học và cần hoàn thành 8 môn (tương đương 32 tín chỉ) để nhận bằng tốt nghiệp. Nhà trường nêu rằng chương trình thạc sĩ online thuận tiện cho người đi làm, đồng thời loại bỏ rào cản về địa lý cũng như giải quyết được vấn đề về chi phí giáo dục đại học ngày càng tăng.

Thành lập năm 1764, Đại học Brown là một trong những đại học nghiên cứu phi lợi nhuận hàng đầu của Mỹ thuộc khối Ivy League, quy tụ đội ngũ giảng viên danh tiếng thế giới. Trường được biết đến như một cơ sở giáo dục đổi mới, nơi sự tò mò, sáng tạo và niềm hứng khởi trí tuệ của sinh viên trở thành động lực thúc đẩy chất lượng học thuật.

Hiện, cộng đồng học thuật của Đại học Brown có hơn 7.200 sinh viên đại học, hơn 3.100 sinh viên cao học cùng hàng nghìn sinh viên chương trình mùa hè. Trường cũng có hơn 1.200 bác sĩ nội trú và nghiên cứu sinh y khoa, gần 900 giảng viên cơ hữu và hơn 2.400 giảng viên lâm sàng.

Tại ngôi trường Ivy League này, tổng chi phí cho một năm học là hơn 97.000 USD , đã bao gồm học phí, ký túc xá, giáo trình và các khoản phí khác liên quan. Ngoài các khoản học bổng dành cho tân sinh viên, học viên cao học, nhà trường còn có thêm nhiều khoản hỗ trợ tài chính không hoàn trả, đồng thời hỗ trợ sinh viên làm thủ tục vay vốn trong thời gian học đại học.

Đại học Brown là ngôi trường có thế mạnh về nghiên cứu chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, kinh tế, ngôn ngữ và văn học. Trường được QS đánh giá hạng 25 ở ngành Nghiên cứu phát triển, hạng 30 về Kinh tế và Kinh tế lượng, hạng 36 về Ngôn ngữ và Văn học Anh. Trong bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 của QS, ngôi trường này xếp hạng 69 với tổng điểm đánh giá 76,2.

Hiện nay, Đại học Brown có 89 chương trình cử nhân, 31 chương trình thạc sĩ, 45 chương trình tiến sĩ cùng một chương trình MBA. Đối với chương trình thạc sĩ online mà 'rich kid' Chao mới trúng tuyển, hiện trường cung cấp hàng loạt chương trình ở nhiều lĩnh vực, ngành học khác nhau như sức khoẻ, công nghệ, y sinh, quản trị...

Tại Đại học Brown, sinh viên và giảng viên cũng đang trực tiếp tham gia giải quyết những thách thức lớn của thời đại như thám hiểm Sao Hỏa, nghiên cứu các nền văn minh cổ đại, đến tư vấn chính sách cho các nhà lãnh đạo và mở rộng biên giới nghệ thuật đa phương tiện. Brown đồng thời xây dựng một cộng đồng học tập dựa trên sự tôn trọng đa dạng quan điểm, coi đây là nền tảng của khám phá trí tuệ. Nhà trường khuyến khích quyền tự do bày tỏ ý tưởng và đề cao tranh luận sôi nổi như một phần không thể thiếu trong hành trình theo đuổi tri thức.

