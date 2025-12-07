Ngôi thành ở Bắc Ninh gắn liền với chiến thắng của vua Lê Lợi

Theo sử sách, tòa thành từng là nhân chứng lịch sử cho chiến thắng Xương Giang của quân và dân Đại Việt do Lê Lợi lãnh đạo, đánh đuổi quân xâm lược và giành lại độc lập. Theo các tài liệu và thư tịch, sau khi xâm lược nước ta, nhà Minh lập các sở vệ và cho xây đắp các thành lũy ở các nơi xung yếu để phòng thủ. Năm 1407 Thành Xương Giang được xây dựng khi nhà Minh thành lập Xương Giang Vệ.