Ngôi sao Mexico mất World Cup sau hợp đồng 7,6 triệu USD

Từng mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ Mexico, sự nghiệp của tiền đạo Hirving Lozano lại rẽ sang hướng đầy tranh cãi.

Lozano không còn là ngôi sao chủ lực ở tuyển Mexico.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Lozano là hình mẫu lý tưởng của một cầu thủ tấn công hiện đại, giàu tốc độ và đột biến. Anh từng khiến cả thế giới phải chú ý với bàn thắng vào lưới Đức tại World Cup 2018. Trong nhiều năm, Lozano được xem là đầu tàu của tuyển Mexico.

Tuy nhiên, hình ảnh đó giờ đây chỉ còn là ký ức. Lozano không còn xuất hiện thường xuyên trên sân cỏ. Trận đấu gần nhất của chân sút này diễn ra vào cuối tháng 11/2025, khi anh vào sân từ ghế dự bị trong màu áo San Diego FC. Kể từ đó, tiền đạo 30 tuổi gần như "biến mất" khỏi các trận đấu chính thức.

Lozano từng có sự nghiệp đáng nể tại châu Âu trong màu áo PSV và Napoli, giành danh hiệu quốc nội và nhận được sự công nhận của giới chuyên môn. Tuy nhiên, quyết định gia nhập giải MLS năm 2025 được xem là bước ngoặt lớn và đầy tranh cãi. Anh ký hợp đồng 4 năm trị giá khoảng 7,6 triệu USD mỗi mùa để trở thành gương mặt đại diện cho dự án mới của San Diego.

Lozano ghi 11 bàn sau 34 trận, con số không quá tệ, những vấn đề hậu trường khiến mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ. Mâu thuẫn với HLV Mikey Varas sau một lần bị thay ra được cho là bước ngoặt ảnh hưởng đến số phút thi đấu của Lozano. Từ chỗ là ngôi sao chủ lực, tiền đạo này dần bị đẩy xuống ghế dự bị, rồi bị loại khỏi kế hoạch. Đội bóng tiếp tục tiến sâu, trong khi Lozano trở nên lạc lõng.

Lozano giành danh hiệu tại PSV.

Song song đó, cơ hội trở lại đội tuyển Mexico dưới thời Javier Aguirre cũng không còn rộng mở. Phong độ thiếu ổn định khiến Lozano không còn là lựa chọn ưu tiên. Khi San Diego xác nhận anh không còn nằm trong kế hoạch, cầu thủ này đứng trước ngã rẽ lớn. Anh buộc phải giảm lương để ra đi tìm cơ hội thi đấu, hoặc chấp nhận ở lại với mức thu nhập hậu hĩnh.

Cuối cùng, Lozano chọn phương án thứ hai. Dù có những lời đề nghị giúp anh duy trì phong độ và nuôi hy vọng World Cup, chân sút này vẫn quyết định ở lại, chấp nhận đánh đổi cơ hội vực dậy sự nghiệp để giữ sự ổn định tài chính.

Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi em trai anh, Bryan, tiết lộ những mâu thuẫn cá nhân kéo dài và cho rằng tính cách của Lozano là nguyên nhân khiến nhiều CLB e ngại chiêu mộ. Những chia sẻ này càng làm dấy lên nghi vấn về việc Lozano đang dần tự cô lập, cả trong và ngoài sân cỏ.

Ở tuổi 30, đáng lẽ đây phải là giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp của Lozano. Tuy nhiên, đây lại là quãng thời gian chững lại đầy tiếc nuối của anh. Khi bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhịp độ, sự cạnh tranh và ra sân liên tục, việc đứng ngoài cuộc chơi đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau.

Ở kỳ World Cup 2026 được tổ chức trên sân nhà, Lozano lẽ ra đã có thể trở thành đầu tàu của đội tuyển. Nhưng chân sút này đang phải trả giá cho lựa chọn của bản thân.

