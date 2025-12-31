'Ngôi nhà ven biển' Casa siêu đẹp giữa bãi biển Vũng Tàu

Kiến trúc của Casa cũng khéo léo kể câu chuyện giao thoa văn hóa Đông - Tây một cách gần gũi, tinh tế và duy mỹ. Mang theo tinh thần Iberia cùng nét văn hóa Nam Bộ, kiến trúc sư đã đưa những đường cong mềm mại vào hệ cửa, kết hợp mái ngói dốc nhẹ, họa tiết áo thủy ba sóng dợn hay công xôn cách điệu. Điều này tạo hiệu ứng sinh động, giúp các khối nhà không thô cứng mà uyển chuyển và vững chắc. Vật liệu được chọn lựa kỹ lưỡng, từ sơn theming 5 lớp đến gạch men Azulejos, ngói đất nung truyền thống terracotta… đảm bảo tính bền vững, thích ứng với khí hậu ven biển.