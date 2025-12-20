Trải nghiệm những ngày ‘sống như nghỉ dưỡng’ tại Casa Villa

Biển có thể là điểm đến quen thuộc, nhưng sở hữu ngôi nhà bên đại dương vẫn là trải nghiệm sống hiếm có, gắn với sự riêng tư và chất lượng cao.

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm không gian sống gắn với thiên nhiên và giá trị nghỉ dưỡng ngày càng tăng, những ngôi nhà ven biển không chỉ là nơi an cư, mà trở thành biểu tượng của phong cách sống và tài sản tích lũy dài hạn. Tại Bãi Sau - trung tâm du lịch sôi động của phường Vũng Tàu, TP.HCM - Casa Villa xuất hiện như lựa chọn hiếm hoi, dung hòa giữa trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư và nhịp sống đô thị hiện đại.

Giá trị của ngôi nhà bên đại dương

“Tôi thật may mắn khi được bơi cùng cá mập, lênh đênh trên du thuyền và ngụp lặn sâu xuống làn nước xanh thẳm. Mọi trải nghiệm đều khiến tôi thêm phần mê mẩn đại dương”, Richard Branson, nhà tài phiệt với khối tài sản lên đến hơn 5 tỷ USD , thông qua mạng xã hội đã “khoe” về cuộc sống ở ngôi nhà bên biển trị giá 20 triệu USD .

Sở hữu ngôi nhà bên biển không chỉ là ước mơ của nhiều người, mà còn là phong cách sống của giới siêu giàu quốc tế. Siêu mẫu Behati Prinsloo từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: “Biển là giấc mơ, là oxy của tôi”. Cách ví von thú vị này cũng có cơ sở khoa học khi một nghiên cứu tại Anh chỉ ra rằng những người sống trong bán kính 1 km quanh biển sẽ có sức khỏe tinh thần tốt hơn 22% so với khu vực xa hơn. Có thể nói, biển là “oxy” đem đến không gian sống xanh và cũng là “liều thuốc chữa lành” hữu hiệu.

Casa Villa - ngôi nhà ven biển đích thực tại Blanca City. Ảnh: Phối cảnh.

“Sống biển” cũng là nguồn cảm hứng và đích đến để kiến trúc sư tài hoa của Aedas phác họa nên Casa Villa - ngôi nhà ven biển đích thực, nơi giao hòa hoàn hảo giữa phong cách kiến trúc Iberia trữ tình, rực rỡ và tinh thần Nam Bộ hào sảng tại Bãi Sau.

Từng chi tiết thiết kế tại Casa Villa đều được tính toán tỉ mỉ để cư dân vừa trải nghiệm cuộc sống như nghỉ dưỡng, vừa khai thác tối đa lợi thế thương mại của đô thị Blanca City sôi động. Đặc biệt, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông tuyến, người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ thuận lợi di chuyển đến đây trong chưa đầy 1 giờ lái xe.

Một ngày “xa xỉ thầm lặng” của cư dân Casa Villa

Dạo chơi trên bờ biển Bãi Sau, ngắm nhìn căn biệt thự Casa độc đáo, cư dân hay du khách sẽ cảm nhận rõ nét “vibe” Địa Trung Hải qua gam màu trắng tinh khôi và mái ngói đất nung terracotta truyền thống. Ngoài ra, Casa Villa còn mang âm hưởng lãng mạn của kiến trúc Pháp, phảng phất trong khung cửa vòm uyển chuyển, phào chỉ mềm mại. Đặc biệt, tinh thần Nam Bộ được tái hiện trong từng vách song, cột kèo, họa tiết mái chèo ở lan can, gạch thông gió, giàn hoa giấy buông lơi bên mái ngói, hay hàng hiên rợp bóng cây. Tất cả tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng nhưng cũng thân thuộc và hài hòa thiên nhiên.

Kiến trúc biệt thự sang trọng và hài hòa với thiên nhiên. Ảnh: Minh Khánh.

Tại đây, cư dân được đánh thức bằng không khí trong lành và làn gió mát từ biển buổi sớm. Khởi đầu ngày mới bằng phút thư giãn trên ban công phủ đầy hoa và cây, nhâm nhi tách cà phê, nghe bản nhạc yêu thích. Buổi chiều, chủ nhân Casa Villa có thể tận hưởng làn nước mát tại bể bơi trong vườn nhà, hay cùng người thân quây quần bên bàn ăn ngoài trời rộng thoáng.

Buổi tối, tầng hầm đa năng sẽ trở thành “thiên đường giải trí bespoke” với phòng chiếu phim, hầm rượu, phòng tập yoga hoặc không gian sáng tạo riêng tư, biệt lập. Tất cả tạo nên chuẩn sống như nghỉ dưỡng cao cấp bên biển - “tài sản vô giá” cho chủ nhân Casa Villa.

Không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng bên trong mỗi căn Casa Villa. Ảnh: Minh Khánh.

Ngoài ra, Casa Villa cũng là “điểm hẹn” lý tưởng khi mỗi ngày đều chào đón hàng chục nghìn lượt khách đến với Blanca City. Những du khách đa quốc tịch có thể chọn căn hộ, phòng khách sạn hay tập trung vui chơi ở biển Bãi Sau để tận hưởng nền du lịch - giải trí chỉ cách sân bay Long Thành nửa tiếng di chuyển.

Chỉ cần bước chân xuống phố, cư dân sẽ được trải nghiệm cả hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” làm nên phong vị sống chuẩn quốc tế, gồm các dãy shophouse sôi động, công viên nước Sun World 15 ha với 20 trò chơi thú vị, trung tâm thương mại mặt biển 5 ha, các công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ cá Ông, phố đi bộ ven biển, quảng trường sự kiện.

Có thể nói, mỗi ngày tại Casa Villa tựa như “chiếc hộp pandora” chứa đầy cung bậc cảm xúc. Có lúc là sự thảnh thơi, yên bình bên hiên nhà, có lúc là khoảnh khắc rực rỡ khi ngắm nhìn hoàng hôn buông trên mặt biển, lúc lại đón nhận niềm vui rộn ràng khi tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại ở Blanca City.

Casa Villa không chỉ đánh thức cảm xúc, mà còn hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà ven biển của nhiều thế hệ người miền Nam, xứng danh “tài sản truyền đời” với pháp lý sở hữu lâu dài - ưu thế hiếm hoi đối với dòng sản phẩm bất động sản ven biển. Trong bức tranh “sống biển” rực rỡ ấy, Casa Villa được xem là biểu tượng độc bản khẳng định đẳng cấp của chủ sở hữu.