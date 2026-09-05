Dinh thự cũ lưu giữ sách thu nhỏ, sách có niên đại hàng trăm năm

Annick (bạn trẻ đến từ Utrecht, Hà Lan) chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên cô đến không gian mang đậm màu sắc Trung Cổ. "Từ cách bài trí đến những cuốn sách, tôi cảm thấy bảo tàng đã tái hiện được cả một không gian tinh thần của xã hội hàng thế kỷ trước. Niềm tin và hy vọng của con người vào ngày mai đôi lúc thật mong manh", Annick nói.