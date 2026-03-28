'Ngôi nhà hẹp nhất thế giới' gây kinh ngạc

Nằm ở quận Aucallama, thuộc tỉnh Huaral ở miền bắc Peru, ngôi nhà chỉ rộng 63 cm nhưng có đầy đủ tiện nghi khiến nhiều người tò mò ghé thăm.

Cận cảnh ngôi nhà có bề rộng chỉ 63 cm ở Peru.

Những ngôi nhà nhỏ, tối giản đã xuất hiện từ nhiều năm nay, trong khi nhu cầu về không gian sống nhỏ gọn ngày càng tăng. Tuy nhiên, "ngôi nhà hẹp nhất thế giới" này thực sự đưa khái niệm đó lên một tầm cao mới. Nó được thiết kế để cung cấp đầy đủ tiện nghi của một ngôi nhà hiện đại, nhưng trong không gian chỉ rộng 63 cm, theo Odditycentral.

Được thiết kế và sở hữu bởi người dân địa phương Fabio Moreno, ngôi nhà siêu mỏng ở Aucallama nhằm truyền tải thông điệp rằng hạnh phúc không phụ thuộc vào diện tích ngôi nhà, mà nằm ở việc tận dụng tối đa không gian mình có. Khung nhà hẹp cùng màu sắc tươi sáng thu hút hàng nghìn du khách kéo đến và nhiều khả năng sẽ trở thành điểm du lịch nổi tiếng.

Mặc dù trông giống như một công trình nghệ thuật ngoài trời, "ngôi nhà hẹp nhất thế giới" vẫn có hầu hết các tiện nghi của một ngôi nhà hiện đại, bao gồm phòng tắm, nhà bếp, phòng ăn, hành lang, phòng ngủ, phòng làm việc, khu giặt đồ, cũng như 2 cầu thang nối 2 tầng. Bằng cách nào đó, tất cả đều được "nhồi" vào không gian chỉ rộng 63 cm.

Căn nhà siêu hẹp nhưng có đầy đủ tiện nghi.

Nằm ngay đối diện quảng trường chính của Aucallama, "ngôi nhà hẹp nhất thế giới" có thể được những người qua đường tò mò ghé thăm, nhưng không gian chật hẹp khiến việc tham quan bên trong trở nên rất khó khăn, đặc biệt là khi có từ 2 người trở lên.

Fabio Moreno đã gửi hồ sơ đến tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xin công nhận danh hiệu "ngôi nhà hẹp nhất thế giới", nhưng có thể sẽ mất một thời gian để nhận được xác nhận. Guinness cần tiến hành quy trình kiểm chứng, bao gồm đo đạc chính thức và tài liệu kỹ thuật. Tuy vậy, Moreno vẫn tự tin sẽ giành được kỷ lục thế giới.