Ngọc Lan trước thông báo giải nghệ

“Tôi còn nhớ ngày cuối cùng mình được đứng trên sân khấu cách đây 12 năm. Tôi đã khóc rất nhiều vì biết sẽ lâu lắm hoặc không bao giờ còn gặp lại khán giả thương yêu dưới hàng ghế kia nữa. Lần này cũng vậy, chắc sẽ lâu lắm hoặc không bao giờ mình còn được gặp lại”, Ngọc Lan chia sẻ vào tối 19/8.

Thông báo đột ngột của Ngọc Lan khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bất ngờ. Hơn hai thập kỷ đóng phim với khoảng 150 dự án, Ngọc Lan được đánh giá là diễn viên thực lực của truyền hình miền Nam.

Tròn hai ngày sau khi đón sinh nhật tuổi 39, Ngọc Lan thông báo ngừng công việc đóng phim. Trong bài đăng, diễn viên nói nhân vật Ánh Dương trong Hạnh phúc bị đánh cắp của đạo diễn Nhâm Minh Hiền sẽ là vai diễn cuối cùng của cô trên màn ảnh.

Giải thích lý do cho quyết định nói trên, cô cho biết: “Công việc làm cha - mẹ khó quá nên tôi cần tập trung hơn. Tôi xin ngừng diễn xuất vì đã làm suốt 21 năm. Tôi xin lỗi vì nhiều năm qua tôi báo bận không nhận lời đóng phim. Nhiều người nói tôi hét giá, khó tính và chảnh. Đôi lúc cũng có, tôi không chối, nhưng chung quy lại là tôi muốn dừng. Tôi cảm ơn tất cả người từng hợp tác với mình”.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp tỏ ra bất ngờ trước thông báo của Ngọc Lan. Phần đông khán giả gửi lời động viên tới cô. Số khác nhắc lại những vai diễn ấn tượng của Ngọc Lan trên màn ảnh trong hai thập kỷ qua để thể hiện sự yêu quý.

Đến thời điểm hiện tại, Ngọc Lan chưa chia sẻ thêm về việc giải nghệ.

Trước khi thông báo ngừng hoạt động, Ngọc Lan có 21 năm bền bỉ, miệt mài với nghề diễn. Hành trình trên màn ảnh nhỏ của diễn viên trải dài từ thời điểm cô mới 18 tuổi, với vai bé Ba trong phim Công ty thời trang (đạo diễn Đinh Đức Liêm). Ngọc Lan khi ấy chưa được đào tạo về diễn xuất, bước đến ống kính máy quay bằng kinh nghiệm ít ỏi của một người mẫu ảnh.

Bước ngoặt đến với Ngọc Lan là khi cô được mời đóng chính trong series Kiều nữ và đại gia, do đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc cầm trịch. Khi ra mắt khán giả vào năm 2008, tác phẩm nhanh chóng tạo ra cơn sốt nhỏ. Phương Hồng (Ngọc Lan) là một cô gái có ngoại hình đẹp, chán nản cuộc sống tẻ nhạt nơi làng quê bên cạnh anh chồng luôn say xỉn. Cô tìm đường lên thành phố làm gái bao, gửi tiền về cho chồng con.

Thành công của Kiều nữ và đại gia giúp Ngọc Lan được biết đến rộng rãi. Thời điểm ấy, nữ diễn viên được khán giả ưu ái với biệt danh “kiều nữ”.

Những năm sau đó, diễn viên sinh năm 1985 liên tiếp có các dự án lớn, nhỏ. Cô tham gia khoảng 150 bộ phim truyền hình, đóng được cả phản diện lẫn chính diện. Các tác phẩm thành công nhất phải kể đến của Ngọc Lan là Cổng mặt trời, Âm tính, bán chồng, Lòng dạ đàn bà, Ầu ơ ví dầu, Mặn hơn muối...

Năm 2021, Ngọc Lan còn Bắc tiến, thử sức với series của VFC mang tên Mặt nạ gương. Trong phim, Ngọc Lan vào vai Diễm, vợ hai của bác sĩ thẩm mỹ Nghị (NSƯT Hoàng Hải) và cũng là mẹ kế của nữ nhà văn chuyên viết truyện trinh thám tên Hoa (Lương Thu Trang). Nữ diễn viên đã thể hiện trọn vẹn sự độc đoán, mưu mô của bà Diễm dù bên ngoài nhẹ nhàng, nói lời ngọt ngào.

Bên cạnh đó, cô thay thế NSND Hồng Vân dẫn dắt Bạn muốn hẹn hò cùng Quyền Linh, đồng hành với Quốc Thuận đảm nhận vai trò MC Gõ cửa thăm nhà...

Trong bài phỏng vấn trước đây trên Tri Thức - Znews, khi nhìn lại hành trình 20 năm gắn bó với nghề diễn, Ngọc Lan cho rằng cô cảm thấy bản thân may mắn vì công việc khá suôn sẻ, hanh thông. Bản thân cô chấp nhận nhận sự đào thải trong nghề diễn, coi đây là quy luật.

“Chuyện đào thải trong nghề là điều không thể chối cãi được. Diễn viên nào cũng phải thấy và chấp nhận. Với bản thân, sau mỗi bộ phim, tôi đều đánh giá và tìm hướng đi mới cho các vai diễn sau. Một trong số những cách để giảm bớt sự đào thải là luôn làm mới mình, khiến mình giỏi và sâu sắc hơn”, cô nói.

Tất nhiên, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người nói chung hay nghệ sĩ nói riêng đều có lựa chọn khác nhau cho bản thân. Có người chọn rời xa và số khác chọn ở lại để tiếp tục cống hiến.

Với Ngọc Lan, lý do lớn nhất khiến cô dừng lại hành trình với nghệ thuật là để tập trung thời gian cho con trai. Cô cho rằng làm mẹ là công việc quan trọng, đòi hỏi nhiều tâm sức, thời gian, sự kiên nhẫn. Vì thế, sau 21 năm làm nghề, Ngọc Lan muốn dành sự ưu tiên hàng đầu cho bé Louis.

"Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy mình thay đổi nhiều hơn. Từ một người chỉ biết đi làm lo cho bản thân, gia đình, hiện tại tôi phải chịu trách nhiệm với một đứa trẻ. Tôi trưởng thành cùng với sự lớn lên của con. Thật sự là Louis dạy mình nhiều thứ mà bản thân không thể nghĩ ra", Ngọc Lan chia sẻ.

Diễn viên cho biết là mẹ đơn thân, bản tính lo xa nên cô đã chuẩn bị mọi thứ cho con trai đến khi cậu bé 18 tuổi. Cô mua bảo hiểm, lên mọi phương án cho con nếu cô ở vào tình huống xấu nhất. Thậm chí, khi chưa đến 40 tuổi, Ngọc Lan đã lập sẵn di chúc. Cô tiết lộ sẽ vào viện dưỡng lão ở khi con trai trưởng thành, lập gia đình.

5 năm sau khi ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan vẫn chưa có người mới. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu đăng tải những hình ảnh cá nhân, công việc và khoảnh khắc bên con trai.

"Trong cuộc sống, tôi mong dạy dỗ Louis nên người và có sức khỏe tốt để đi cùng con trên đoạn đường dài phía trước", cô bày tỏ.

