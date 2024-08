Nghệ sĩ Thành Lộc không chấp nhận lời xin lỗi của Nhất Trung

Tối 17/8, nghệ sĩ Thành Lộc lên tiếng sau bài đăng của nhà sản xuất Nhất Trung về việc cắt bỏ nhiều cảnh quay của ông và ca sĩ Cẩm Ly trong phim Ma da.

"Không tiếc công sức, chỉ tiếc khoảng thời gian đã mất vô ích. Vậy nên, không dành thời gian để nghe và nhận những lời xin lỗi. Muộn. Chi bằng dành thời gian đó cho những mối quan hệ tốt hơn", nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ trên trang cá nhân.

Cùng ngày, nhà sản xuất Nhất Trung cho biết trong quá trình hậu kỳ, ê-kíp Ma da bắt buộc phải bỏ nhiều cảnh quay có Thành Lộc, Cẩm Ly. Việc này dẫn tới vai diễn của hai nghệ sĩ bị giảm thời lượng so với những dự tính ban đầu.

Nhà sản xuất gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ Thành Lộc và Cẩm Ly. Ê-kíp nhận sai vì không thông báo bằng văn bản việc Thành Lộc và Cẩm Ly bị cắt thời lượng xuất hiện trong Ma da. Về hướng xử lý, Nhất Trung nói anh đã gặp gỡ và đối thoại với nghệ sĩ Thành Lộc, Cẩm Ly. Ê-kíp tìm cách giải quyết để các bên thấy hài lòng.

"Tôi xin nhận trách nhiệm về mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả. Tôi khẳng định việc điều chỉnh bản phim đều là quyết định đến từ ê-kíp sản xuất, không liên quan hay chịu tác động từ bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào khác", Nhất Trung nói.

Nhà sản xuất chia sẻ ban đầu, anh mời Cẩm Ly tham gia vai phụ, đồng thời hát ca khúc chủ đề phim. Đoàn làm phim dự kiến dùng cảnh quay của Cẩm Ly trong phim để dành cho MV ca khúc phim.

"Chúng tôi dự định dùng hình ảnh trong MV vào phim nên quay thời lượng khá nhiều. Sau đó, chúng tôi cắt bớt do chỉnh sửa bản phim cuối. Mong khán giả hiểu và chờ MV của ca sĩ Cẩm Ly", Nhất Trung giải thích.

Bài đăng của nhà sản xuất Nhất Trung sau đó bị phản ứng. Trên một số diễn đàn về phim, khán giả cho rằng ê-kíp đang lợi dụng nghệ sĩ Thành Lộc, Cẩm Ly để truyền thông cho phim.

Trước đó, tại tiệc đóng máy phim diễn ra ở TP.HCM, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ về hành trình quay vất vả tại Năm Căn (Cà Mau). Ông và các diễn viên phải ngâm mình trong nước, bùn lầy nhiều ngày liền. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn phim đều nỗ lực vượt qua với mong muốn hoàn thành tốt nhất dự án.

Song khi lên phim, thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của nghệ sĩ Thành Lộc khá ít ỏi khiến khán giả hụt hẫng.

Tại buổi công chiếu phim Ma da diễn ra ở TP.HCM, nghệ sĩ Thành Lộc và ca sĩ Cẩm Ly cũng vắng mặt.

